Автостанцию в селе Богатом Белогорского района откроют в течение недели

Первой точкой осмотра стало село Курское. Сергей Аксёнов заострил внимание на проблеме, связанной с нехваткой питьевой воды. По словам председателя Курского сельского совета – главы администрации Курского сельского поселения Анны Глуховой, в осенне-зимний период воды достаточно, дефицит возникает с наступлением лета. В результате разведочного бурения, проведенного в прошлом году, выяснилось, что горизонта питьевой воды на территории села нет.

Глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков добавил, что в аналогичном положении находятся Богатовское и Земляничненское сельские поселения. Предлагается провести комплекс мероприятий, ранее обозначенный ГУП РК «Вода Крыма», по прокладке водовода для использования запасов местного водохранилища.

Сергей Аксёнов поручил Министерству жилищно-коммунального хозяйства РК в течение недели определить оптимальные варианты решения проблемы.

Нужно изучить все возможности для организации бесперебойной подачи воды в сельские поселения, в том числе бурение новых или углубление существующих скважин. Также надо актуализировать расчеты затрат на строительство водовода, который позволит использовать запасы Горлинского водохранилища, – заявил Глава Крыма.

В сельском поселении ранее была заменена трансформаторная подстанция, что помогло частично уменьшить нагрузку на электросети. Сергей Аксёнов дал поручение ГУП РК «Крымэнерго» в течение месяца обновить оборудование еще одной подстанции, чтобы вопрос со скачками напряжения закрыть полностью.

Глава республики отметил необходимость замены тротуарной плитки во дворе МБДОУ «Детский сад «Малыш», организации отопления в библиотеке и ремонта спортивного зала МБОУ «Курская средняя школа». Сергей Аксёнов пообещал изыскать средства на требующуюся учреждениям технику и инвентарь. В ходе посещения амбулатории общей практики – семейной медицины было отмечено, что учреждение в полном объеме обеспечено специалистами и лекарственными препаратами.

В целом жители сельского поселения удовлетворены ходом восстановления уличного освещения и проведенным грейдированием дорог. При этом сельчане обратились с просьбой отремонтировать дорогу в районе врачебной амбулатории.

В селе Земляничном Сергей Аксёнов посетил МБДОУ «Детский сад «Земляничка». Глава республики подчеркнул, что расчеты по ремонту асфальтового покрытия дворов дошкольных учреждений, а также школ и больниц нужно произвести до 7 ноября. Кроме того, данному детсаду необходима детская площадка. В местной библиотеке требуется установить кондиционер и отремонтировать входную группу здания. Также учреждение нуждается в компьютерной технике и мебели. Все это будет приобретено в ближайшее время.

Среди приоритетных вопросов по сельскому дому культуры в Земляничном обозначен ремонт кровли и потолка здания. Сергей Аксёнов поручил проработать варианты решения проблем, связанных с водоснабжением и обеспечением учреждения необходимым спортивным инвентарем. В МБОУ «Земляничненская средняя школа» нужно обновить систему вентиляции в столовой и спортивный инвентарь. В дополнение жителями была озвучена просьба пересмотреть расписание движения школьного автобуса.

Далее Глава Крыма посетил село Богатое. Отмечается, что общественный транспорт работает здесь достаточно качественно, при этом планируется установить в селе новый остановочный павильон. Кроме того, по требованию Сергея Аксёнова в Богатом в течение недели будет открыта автостанция с обязательной остановкой для всех транзитных автобусов.

Как и в Курском, в Богатом стоит вопрос замены оборудования трансформаторной подстанции. Помимо этого, Сергей Аксёнов пообещал помочь МБОУ «Богатовская средняя школа» с заменой школьного автобуса до конца текущего года, а также потребовал в срочном порядке решить проблему функционирования канализации в учебном заведении. Ремонт требуется и в зале Богатовского сельского дома культуры.

В рабочей поездке приняла участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым