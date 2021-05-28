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Автотрассу М-2 "Крым" намерены сделать полностью четырехполосной
фото: hpgruesen (pixabay.com)

Автотрассу М-2 «Крым» намерены сделать полностью четырехполосной

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:45 28.05.2021

Автомобильная дорога федерального значения М-2 «Крым» станет четырехполосной на всем протяжении от Москвы до Крыма.

Объем дорожных работ который проводится на М-2 «Крым» по всему маршруту от Москвы до Курска, можно оценить как удовлетворительный и соответствующий тем графикам, которые на сегодняшний день запланированы. Дорога находится в нормативном состоянии. Дальнейшее развитие потребует и развития дороги, и уже предусматриваем мероприятия по капитальному ремонту и перспективные мероприятия в рамках этих же работ обсудили, что будем предусматривать работы по полному доведению этой дороги до четырех полос на всем маршруте, — цитирует ТАСС глава Росавтодора Романа Новикова.

По словам специалиста, такая задача стоит не только по трассе М-2 «Крым», но эта дорога стоит в перечне первой.

Амбициозная и глобальная задача, которая стоит в целом по сети автомобильных федеральных дорог, и М-2 «Крым» — мы определились — одной из первых в этом перечне дорог стоит, — заявил Роман Новиков.

Автотрассу М-2 "Крым" намерены сделать полностью четырехполосной

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