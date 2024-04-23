Ай да Вася! «Комсомолка» рассказала о спасшемся на пожаре в евпаторийском «Тропикпарке» крокодиле

Печальная история про пожар в евпаторийском «Тропикпарке» получила одно маленькое позитивное продолжение. Об этом пишут соцсети и мессенджеры со ссылкой на издание «Комсомольская правда-Крым».
Под завалами пострадавшего от пожара «Тропикпарка» в Евпатории обнаружили уцелевшего крокодила. Об этом «КП-Крым» рассказал директор экзотариума Дмитрий Касперович. По его словам, рептилию нашли на второй день, когда слили воду в аквариуме. Крокодилу удалось выжить благодаря способности надолго задерживать дыхание под водой.
Его не привалило, хотя для этого было много шансов. Когда сверху сыпался железобетон и все остальное, он спрятался под островком и благодаря этому остался жив. Он залег на дно под воду и притаился. Благодаря большому объему воды она не успела закипеть, — рассказал руководитель «Тропикпарка».
Уцелевшей рептилии по кличке Вася 17 лет. Передавать крокодила в зоопарк сотрудники «Тропикпарка» не стали. Сейчас он находится в безопасном месте на частной территории.
Напомним, на пожаре также были спасены два бурых медведя. На этом хорошие новости про «Тропикпарк» закончились. Сейчас на месте пожара идет разбор завалов.
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