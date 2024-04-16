В Евпатории ночью сгорел экзотариум «Тропикпарк». Число погибших животных уточняется

На пожаре спасли женщину и двух медведей.

Сегодня ночью (в 2:33) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в Евпатории. На улице Токарева произошло загорание кровли в одноэтажном здании контактного зоопарка – экзотариума «Тропикпарк». К 4 часам ура пожар был локализован, а к утру полностью потушен. Площадь возгорания, по информации ГУ МЧС России по РК, составила 625 кв. метров.

Тушение пожара осложнялось высокой горючей нагрузкой, в вольерах находилось сено. Произошло обрушение конструкций. Из задымленного помещения пожарные спасли женщину, ее передали врачам. Кроме того, сотрудники МЧС России вывели двух медведей. С огнем боролись 20 человек и 6 единиц техники. Сейчас на месте работают дознаватели ведомства, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Есть ли погибшие? Люди – нет. А вот животные… В «Тропикпарке» кроме медведей содержались сотни живых существ. Коллекция экзотических животных, представленных в контактном зоопарке насчитывала более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов, птиц.

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства масштабного пожара, произошедшего на территории «Тропикпарка» в Евпатории. Проверка проводится на предмет наличия в действиях неустановленных лиц признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ — оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения.

В рамках мероприятий во взаимодействии с экспертами предстоит установить источник и точную причину пожара, — подчеркнули в Следкоме.

Проверку проводит и крымская прокуратура.

В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании и использовании животных в культурно-зрелищных целях, а также соблюдению требований пожарной безопасности, — отметили в прокуратуре РК.