В Евпатории ночью сгорел экзотариум «Тропикпарк». Число погибших животных уточняется

На пожаре спасли женщину и двух медведей.
Сегодня ночью (в 2:33) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в Евпатории. На улице Токарева произошло загорание кровли в одноэтажном здании контактного зоопарка – экзотариума «Тропикпарк». К 4 часам ура пожар был локализован, а к утру полностью потушен. Площадь возгорания, по информации ГУ МЧС России по РК, составила 625 кв. метров.
Тушение пожара осложнялось высокой горючей нагрузкой, в вольерах находилось сено. Произошло обрушение конструкций. Из задымленного помещения пожарные спасли женщину, ее передали врачам. Кроме того, сотрудники МЧС России вывели двух медведей. С огнем боролись 20 человек и 6 единиц техники. Сейчас на месте работают дознаватели ведомства, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Есть ли погибшие? Люди – нет. А вот животные… В «Тропикпарке» кроме медведей содержались сотни живых существ. Коллекция экзотических животных, представленных в контактном зоопарке насчитывала более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов, птиц.
Следственный комитет устанавливает все обстоятельства масштабного пожара, произошедшего на территории «Тропикпарка» в Евпатории. Проверка проводится на предмет наличия в действиях неустановленных лиц признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ — оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения.
В рамках мероприятий во взаимодействии с экспертами предстоит установить источник и точную причину пожара, — подчеркнули в Следкоме.
Проверку проводит и крымская прокуратура.
В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании и использовании животных в культурно-зрелищных целях, а также соблюдению требований пожарной безопасности, — отметили в прокуратуре РК.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: происшествия в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: происшествия в Крыму