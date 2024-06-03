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Ай-Петри продолжают «зачищать» от нелегальных торговцев
фото: пресс-служба администрации Ялты

Ай-Петри продолжают «зачищать» от нелегальных торговцев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:13 03.06.2024

Как отмечает глава администрации Ялты Янина Павленко, нелегалов становится меньше, но время от времени они появляются — тогда составляются админпротоколы за нарушение правил благоустройства. Товар (варенье, мед, чаи и травы, текстильные изделия) перемещается на ответственное хранение.

По дороге на Ай-Петри проверяются районы водопада Учан-Су и Черепашьего озера, где активизировались фотографы с птицами и животными.  Получаем об этом сигналы – реагируем, также составляем протоколы.  Прошу предпринимателей не выходить за рамки закона, а тех, кто становятся свидетелями незаконной деятельности, звонить по телефонам +79785388610 или 102, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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