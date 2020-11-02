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Азамат Сеитов из Севастополя - чемпион страны по греко-римской борьбе

Азамат Сеитов из Севастополя — чемпион страны по греко-римской борьбе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:58 02.11.2020

Мастер спорта Азамат Сеитов — штатный спортсмен ЦСП СКС — под руководством своего тренера, главного тренера сборной Севастополя по спортивной борьбе, Виталия Левадного стал чемпионом России по греко-римской борьбе в своей категории. Соревнования с 31 октября по 2 ноября 2020 принимал Воронеж.

За четыре встречи Азамат не проиграл ни одного балла. Первые две схватки завершились со счётом «8:0», схватка за выход в финал — со счётом «2:0» и финальная схватка — со счётом «4:0». Также Азамат выступал в абсолютной категории, в которой завоевал серебро. Напомним, на чемпионат страны Азамат Сеитов отобрался благодаря золоту на чемпионате Южного федерального округа, — отмечают в ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя«.

Азамат Сеитов из Севастополя - чемпион страны по греко-римской борьбе

Азамат Сеитов из Севастополя - чемпион страны по греко-римской борьбе

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