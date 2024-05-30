Азамат Сеитов из Симферополя – победитель Всероссийского борцовского турнира в Питере

Азамат Сеитов поднялся на пьедестал почета в весовой категории до 97 кг. Крымчанин провел три схватки, во всех одержал убедительные победы, не отдав при этом соперникам ни одного балла! — сообщает «Крымский спорт».
Всего в соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из разных регионов России, а также из Белоруссии, Киргизии и Италии.
источник: «Крымский спорт»
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