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Азамат Сеитов из Симферополя – победитель Всероссийского борцовского турнира в Питере
фото: Федерация спортивной борьбы Республики Крым

Азамат Сеитов из Симферополя – победитель Всероссийского борцовского турнира в Питере

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 14:35 30.05.2024

Мастер спорта России Азамат Сеитов из Симферополя (тренеры – Сергей Солодкий, Болат Абдулаев и Виталий Левадный) стал победителем XXXVI Открытого Всероссийского турнира по греко-римской борьбе «Белые ночи» памяти олимпийского чемпиона А. А. Рощина. Соревнования 25-26 мая прошли в Санкт-Петербурге.

Азамат Сеитов поднялся на пьедестал почета в весовой категории до 97 кг. Крымчанин провел три схватки, во всех одержал убедительные победы, не отдав при этом соперникам ни одного балла! — сообщает «Крымский спорт». 

Всего в соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из разных регионов России, а также из Белоруссии, Киргизии и Италии.

источник: «Крымский спорт»

 

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