Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | Азамат Закуев из Симферополя взял «бронзу» на Чемпионате России по вольной борьбе

crimeapress_news

реклама в крыму
Азамат Закуев из Симферополя взял "бронзу" на Чемпионате России по вольной борьбе
фото: Федерация спортивной борьбы России

Азамат Закуев из Симферополя взял «бронзу» на Чемпионате России по вольной борьбе

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:51 12.03.2021

Мастер спорта Азамат Закуев из Симферополя (тренеры – Арсен Закуев, Игнат Грек и Эдем Муратов) стал бронзовым призером проходящего с 10 по 15 марта в столице Бурятии, Улан-Удэ, предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе.

В весовой категории до 92 кг Азамат Закуев уверенно дошел до полуфинала (в частности, в четвертьфинале разгромил Юрия Иванова из Иркутской область – 12:1). К сожалению, в полуфинале по дополнительным показателям (счет 1:1) наш земляк уступил многократному чемпиону и призеру чемпионатов России, двукратному чемпиону Европы Анзору Уришеву. А вот в схватке за «бронзу» с Зелимханом Минкаиловым при том же счете (1:1) дополнительные показатели оказались уже в пользу Азамата Закуева, — сообщает «Крымский спорт».

В этом же весе (до 92 кг) за «бронзу» боролся и мастер спорта из Алушты Гурам Черткоев (тренеры – Юрий Нартикоев и Таймураз Кокоев). Увы, Сослан Кцоев из Северной Осетии-Алании оказался сильнее (11:1). Черткоев – пятый. Чемпионом России в этой категории стал Магомед Курбанов из Дагестана (его соперник по финалу Уришев не был допущен к схватке врачом).

В других весовых категориях, в которых уже завершились соревнования, крымские борцы сошли с дистанции на ранних этапах.

 

Азамат Закуев из Симферополя взял "бронзу" на Чемпионате России по вольной борьбе

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.