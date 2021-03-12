Азамат Закуев из Симферополя взял «бронзу» на Чемпионате России по вольной борьбе

Мастер спорта Азамат Закуев из Симферополя (тренеры – Арсен Закуев, Игнат Грек и Эдем Муратов) стал бронзовым призером проходящего с 10 по 15 марта в столице Бурятии, Улан-Удэ, предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе.

В весовой категории до 92 кг Азамат Закуев уверенно дошел до полуфинала (в частности, в четвертьфинале разгромил Юрия Иванова из Иркутской область – 12:1). К сожалению, в полуфинале по дополнительным показателям (счет 1:1) наш земляк уступил многократному чемпиону и призеру чемпионатов России, двукратному чемпиону Европы Анзору Уришеву. А вот в схватке за «бронзу» с Зелимханом Минкаиловым при том же счете (1:1) дополнительные показатели оказались уже в пользу Азамата Закуева, — сообщает «Крымский спорт» .

В этом же весе (до 92 кг) за «бронзу» боролся и мастер спорта из Алушты Гурам Черткоев (тренеры – Юрий Нартикоев и Таймураз Кокоев). Увы, Сослан Кцоев из Северной Осетии-Алании оказался сильнее (11:1). Черткоев – пятый. Чемпионом России в этой категории стал Магомед Курбанов из Дагестана (его соперник по финалу Уришев не был допущен к схватке врачом).

В других весовых категориях, в которых уже завершились соревнования, крымские борцы сошли с дистанции на ранних этапах.