 Ажиотажа в магазинах Крыма нет, есть… «повышенный спрос»

Минсельхоз Крыма проводит систематический мониторинг торговых сетей на наличие товаров. Как заявил сегодня вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, по результатам контроля, сегодня говорить об ажиотажной ситуации не приходится. Наблюдается «повышенный интерес покупателей на товары длительного хранения: макароны, крупы, средства гигиены».

Предприятия торговли Республики Крым готовы к такому спросу: товаров достаточно, поставки осуществляются регулярно. Крупнейшие торговые сети республики, такие как «Ашан», «Яблоко», «ПУД», «Метро» в организации дополнительных поставок продукции от крымских сельхозтоваропроизводителей не нуждаются, – прокомментировал ситуацию вице-премьер.

Андрей Рюмшин подчеркнул, что примерно такой же спрос на продукцию наблюдается накануне праздников: Новый год, 23 февраля, 8 марта, такой будет на майские праздники.

На сегодня в местах торговли соблюдаются все необходимые санитарные нормы. Напомню, в Минсельхозе Крыма создан штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках. По поручению Министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, штаб будет на постоянной основе анализировать имеющиеся объемы продовольствия и цены в торговых сетях республики, — заключил вице-премьер.

По информации пресс-службы министерства сельского хозяйства РК.