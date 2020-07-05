Азовское медресе исламских наук приглашает на учёбу

ЦРО Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь приглашает на учёбу в Азовское медресе исламских наук им. Хаджы Ихсана.
В мужское и женские отделения принимаются учащиеся, закончившие 9 и 11 классы. В отделение хафизов принимаются учащиеся, закончившие 5 класс средней общеобразовательной школы. Срок обучения во всех отделениях 2 года. Выпускники Медресе мужского и женского отделений, закончив общеобразовательную программу в школе, получают аттестат о полном среднем образовании, а также диплом о получении среднего профессионального религиозного образования. Обучение, проживание и питание в Медресе бесплатное, — сообщили в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.
Прием документов проводится он-лайн с 01 по 31 июля 2020 года. При наличии свободных мест дополнительный набор будет проводиться с 05 по 20 августа 2020 года.
Перед приемом на обучение абитуриенты должны будут пройти собеседование. На собеседовании необходимо иметь с собой табель либо аттестат с оценками.
Абитуриенты, прошедшие собеседование, должны предоставить следующие документы:
- Копию и оригинал аттестата (табеля) с оценками;
- Медицинскую справку форма 086-у;
- Копию таблицы полученных прививок;
- Отметку о прохождении флюорографии;
- Копию паспорта (свидетельство о рождении);
- Копию паспорта одного из родителей (законных представителей);
- Копию медицинского полиса;
- Копию СНИЛС;
- 6 цветных матовых фотографий 3х4
Собеседование будет проводиться по адресу:
- 296173, Республика Крым, Джанкойский район, с. Майское, улица им. Гаспринского, д. 1.
Телефоны:
- +7978-117-26-17 (Директор Медресе)
- +7978-899-5447 (мужское отделение);
- +7978-143-05-07(женское отделение);
- +7978 – 876-70-12 (отделение хафизов)
фото: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма
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