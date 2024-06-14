Бахчисараец дважды продал свой земельный участок. На что надеялся…

Житель с. Холмовка Бахчисарайского района осужден за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина дважды продал принадлежащий ему земельный участок. Виновному Бахчисарайским районным судом Республики Крым назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Как установлено материалами уголовного дела, в 2009 году местный житель продал жительнице Донецкой области принадлежащий ему земельный участок, расположенный в с.Холмовка. Договор купли-продажи земли был заключен у нотариуса. По истечении длительного времени у мошенника возник преступный план о повторной продаже ранее принадлежавшего ему земельного участка. В конце 2021 года обратился в Бахчисарайский отдел Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, где обманным путем получил архивную копию государственного акта на проданный земельный участок, а затем подал заявление о государственной регистрации права собственности на землю, скрыв тот факт, что участок им уже продан. Вскоре мужчина снова продал указанный земельный участок иному лицу, чем причинил истинной собственнице участка материальный ущерб на сумму 1 100 000 рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе суда.

В судебном заседании подсудимый вину не признал.

Несмотря на отрицание вины подсудимым, суд, исследовав в судебном заседании все доказательства, пришел к выводу о виновности мошенника и правильности квалификации его действий по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Гражданский иск по делу не заявлялся.

Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Бахчисарайского районного суда Республики Крым