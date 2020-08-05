Бахчисарай и Судак — в топ-10 самых экзотических городов для туристов

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, какие города в России и Абхазии, по их мнению, самые экзотические (необычные — примеч. ред.) для отдыха в августе.

Большинство туристов выбирают Бахчисарай для своего «экзотического» отдыха в августе. 19,42% опрошенных россиян едут на Крымский полуостров, чтобы отдохнуть в «райском» уголке в предгорном районе, в долине притока Качи, и соприкоснуться с богатой историей и традициями крымских татар. Второе место поделили немного сакральные Судак и Горно-Алтайск, набрав по 18,45% голосов ищущих свою «шамбалу» путешественников. «Бронзу» получает город Дербент в республике Дагестан: 11,65% россиян хотели бы отдохнуть в этом году на побережье Каспийского моря и увидеть памятники древних персов и византийцев, — говорят в пресс-службе сервиса.

По данным опроса Tvil.ru про самые экзотичные города, в пятерку популярных у туристов также вошли Йошкар-Ола в республике Марий Эл (10,68%) и Гагры в Абхазии (7,77%). Меньше всего «экзотики» россияне находят в Темрюке в Краснодарском крае (5,83%), Пятигорске в Ставропольском крае (3,88%), Уфе в Башкортостане (2,91%) и Болгаре в Татарстане (0,97%).

Десять самых экзотических городов для туристов:

1. Бахчисарай, 19,42%*

2-3. Судак и Горно-Алтайск,18,45%

4. Дербент, 11,65%

5. Йошкар-Ола, 10,68%

6. Гагры, 7,77%

7. Темрюк, 5,83%

8. Пятигорск, 3,88%

9. Уфа, 2,91%

10. Болгар, 0,97%

* По данным опроса соцсетей