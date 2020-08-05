Бахчисарай и Судак — в топ-10 самых экзотических городов для туристов

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Большинство туристов выбирают Бахчисарай для своего «экзотического» отдыха в августе. 19,42% опрошенных россиян едут на Крымский полуостров, чтобы отдохнуть в «райском» уголке в предгорном районе, в долине притока Качи, и соприкоснуться с богатой историей и традициями крымских татар. Второе место поделили немного сакральные Судак и Горно-Алтайск, набрав по 18,45% голосов ищущих свою «шамбалу» путешественников. «Бронзу» получает город Дербент в республике Дагестан: 11,65% россиян хотели бы отдохнуть в этом году на побережье Каспийского моря и увидеть памятники древних персов и византийцев, — говорят в пресс-службе сервиса.
По данным опроса Tvil.ru про самые экзотичные города, в пятерку популярных у туристов также вошли Йошкар-Ола в республике Марий Эл (10,68%) и Гагры в Абхазии (7,77%). Меньше всего «экзотики» россияне находят в Темрюке в Краснодарском крае (5,83%), Пятигорске в Ставропольском крае (3,88%), Уфе в Башкортостане (2,91%) и Болгаре в Татарстане (0,97%).
Десять самых экзотических городов для туристов:
2-3. Судак и Горно-Алтайск,18,45%
4. Дербент, 11,65%
5. Йошкар-Ола, 10,68%
6. Гагры, 7,77%
7. Темрюк, 5,83%
8. Пятигорск, 3,88%
9. Уфа, 2,91%
10. Болгар, 0,97%
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