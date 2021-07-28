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Бахчисарай - в десятке популярных направлений отдыха в горах в августе
фото: pxhere.com

Бахчисарай — в десятке популярных направлений отдыха в горах в августе

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 13:38 28.07.2021

8 августа во всём мире отмечают Международный день альпинизма. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда можно поехать отдохнуть в горах в августе 2021 года.

Пещерные города и крепости Бахчисарая, Кавказский хребет в Красной Поляне, Горная Шория в Кемеровской области, а также Алтайские, Уральские горы, Восточный и Западные Саяны в Красноярском крае и горные возвышенности на Ставрополье — самые популярные направления отдыха в горах в августе у россиян. По статистике, туристы бронируют отдых в горах в августе от 2 до 20 ночей и тратят на проживание от 1,3 до 10 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Екатеринбурге, дороже — в Манжероке, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в августе 2021 года.

Десять популярных направлений отдыха в августе:

  1. Бахчисарай — 2 850 ₽ / 2 ночи *
  2. Красная Поляна — 2 914 ₽ /  7 ночей
  3. Шерегеш — 5 000 ₽ / 2 ночи
  4. Манжерок — 10 000 ₽ / 5 ночей
  5. Кисловодск — 1 726 ₽ / 10 ночей
  6. Железноводск — 2 074 ₽ / 19,5 ночи
  7. Горячий Ключ — 3 729 ₽ / 3,5 ночи
  8. Екатеринбург — 1 264 ₽ /  4 ночи
  9. Пятигорск — 1 513 ₽ / 7,5 ночи
  10. Красноярск — 1 817 ₽ / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха

Бахчисарай - в десятке популярных направлений отдыха в горах в августе

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