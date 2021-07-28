Бахчисарай — в десятке популярных направлений отдыха в горах в августе

8 августа во всём мире отмечают Международный день альпинизма. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда можно поехать отдохнуть в горах в августе 2021 года.

Пещерные города и крепости Бахчисарая, Кавказский хребет в Красной Поляне, Горная Шория в Кемеровской области, а также Алтайские, Уральские горы, Восточный и Западные Саяны в Красноярском крае и горные возвышенности на Ставрополье — самые популярные направления отдыха в горах в августе у россиян. По статистике, туристы бронируют отдых в горах в августе от 2 до 20 ночей и тратят на проживание от 1,3 до 10 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Екатеринбурге, дороже — в Манжероке, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в августе 2021 года.

Десять популярных направлений отдыха в августе:

Бахчисарай — 2 850 ₽ / 2 ночи * Красная Поляна — 2 914 ₽ / 7 ночей Шерегеш — 5 000 ₽ / 2 ночи Манжерок — 10 000 ₽ / 5 ночей Кисловодск — 1 726 ₽ / 10 ночей Железноводск — 2 074 ₽ / 19,5 ночи Горячий Ключ — 3 729 ₽ / 3,5 ночи Екатеринбург — 1 264 ₽ / 4 ночи Пятигорск — 1 513 ₽ / 7,5 ночи Красноярск — 1 817 ₽ / 2 ночи *Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха