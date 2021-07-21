Бахчисарай — в топ-10 популярных направлений отдыха мусульман в 2021 году

20 июля 2021 года мусульмане в России начали праздновать Курбан-байрам, праздник продлится 4 дня. Сервис бронирования жилья для отдыха
«Азизлер» буквально означает как посещение святых мест крымскими татарами. Крым, Северный Кавказ, Башкирия, Татарстан, Чечня, Ставропольский край, Самарская область и Москва – самые популярные направления отдыха мусульман в этом году. По статистике, россияне, исповедующие ислам, больше всего бронируют для путешествий жильё от 2 до 12 ночей и тратят на проживание от 1 до 3 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть мусульманам в Ставрополе, дороже – в Москве, — отмечают эксперты сервиса.
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в 2021 году.
Десять популярных направлений отдыха мусульман в 2021 году:
- Бахчисарай — 2 340 ₽ / 2 ночи *
- Москва — 3 086 ₽ / 2,5 ночи
- Казань — 2 670 ₽ / 3 ночи
- Самара — 2 420 ₽ / 2 ночи
- Уфа — 2 082 ₽ / 2 ночи
- Ставрополь — 1 094 ₽ / 3 ночи
- Махачкала – 2000 ₽ / 2 ночи
- Грозный — 1720 1 ₽ / 2 ночи
- Набережные Челны — 2 670 ₽ / 3 ночи
- Астрахань – 1250 ₽ / 3 ночи
*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха
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