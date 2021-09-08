Бахчисарай — в топе популярных направлений для отдыха в горах в октябре

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать в горы в октябре в России.

Кавказские Минеральные Воды, Крым, Красная Поляна, Алтай, Адыгея, Приэльбрусье, Башкирия, Челябинск составили десятку популярных направлений для отдыха в горах в октябре 2021. По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки в горы осенью на период от 1 до 6,5 ночи и тратят на бронирование жилья от 1,3 до 1,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в октябре в Челябинске, дороже — в Кисловодске, — отмечают аналитики сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 по 31 октября 2021 года.

Десятка популярных направлений для отдыха в горах в октябре:

Кисловодск — 1916 рубль / 6,5 ночи * Бахчисарай — 2001 рубль / 2,5 ночи Красная Поляна – 3728 рубль / 2,5 ночи Пятигорск – 2202 рубль / 5,5 ночи Красноярск — 1800 рубль / 2 ночи Чемал – 2200 рубль / 2 ночи Майкоп – 4000 рубль / 1 ночь Эльбрус – 7257 рубль / 7 ночей Уфа – 1500 рубль / 1 ночь Челябинск – 1300 рубль / 1 ночь

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток