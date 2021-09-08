Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Бахчисарай — в топе популярных направлений для отдыха в горах в октябре

crimeapress_news



«Верево Сити»
Бахчисарай - в топе популярных направлений для отдыха в горах в октябре
фото: pxhere.com

Бахчисарай — в топе популярных направлений для отдыха в горах в октябре

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:36 08.09.2021

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать в горы в октябре в России.

Кавказские Минеральные Воды, Крым, Красная Поляна, Алтай, Адыгея, Приэльбрусье, Башкирия, Челябинск составили десятку популярных направлений для отдыха в горах в октябре 2021. По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки в горы осенью на период от 1 до 6,5 ночи и тратят на бронирование жилья от 1,3 до 1,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в октябре в Челябинске, дороже — в Кисловодске, — отмечают аналитики сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 по 31 октября 2021 года.

Десятка популярных направлений для отдыха в горах в октябре:

  1. Кисловодск — 1916 рубль / 6,5 ночи *
  2. Бахчисарай — 2001 рубль / 2,5 ночи
  3. Красная Поляна – 3728 рубль / 2,5 ночи
  4. Пятигорск – 2202 рубль / 5,5 ночи
  5. Красноярск — 1800 рубль / 2 ночи
  6. Чемал – 2200 рубль / 2 ночи
  7. Майкоп – 4000 рубль / 1 ночь
  8. Эльбрус – 7257 рубль / 7 ночей
  9. Уфа – 1500 рубль / 1 ночь
  10. Челябинск – 1300 рубль / 1 ночь

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

Бахчисарай - в топе популярных направлений для отдыха в горах в октябре

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.