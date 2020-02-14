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Бахчисарайский "Кызылташ" оказался "негостеприимным" - обыграл сборную ДНР
фото: ПФК "Кызылташ"

Бахчисарайский «Кызылташ» оказался «негостеприимным» — обыграл сборную ДНР

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 10:58 14.02.2020

В Симферополе на стадионе «Фиолент» состоялся товарищеский матч между бахчисарайским «Кызылташем» и сборной ДНР. Минимальную победу одержали бахчисарайцы – 1:0.

Единственный во встрече мяч на 33-й минуте с пенальти забил Дмитрий Ходарченко (к слову, воспитанник донецкого футбола). В целом игра получилась достаточно равная, голевые моменты были у ворот обеих команд. Отметим, что сборная ДНР впервые сыграла в Крыму. Что любопытно, в последний раз сборная этой республики собиралась почти три года назад, — сообщает «Крымский спорт».

 

Бахчисарайский "Кызылташ" оказался "негостеприимным" - обыграл сборную ДНР

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