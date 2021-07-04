Бахчисарайский район борется со стихией. Ситуация на 15 часов

Сильнее всех от ливней сегодня пострадал Бахчисарайский район. Здесь вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка. Подтоплены несколько сел. Ситуация – на контроле правительства Республики.

На 15 часов ситуация такова:

Подтоплено свыше 50 домов в селе Куйбышево.

В настоящий момент произошли подтопления в населенном пункте Куйбышево, прошла волна воды, подтоплено более 50 частных домовладений. На месте работают подразделения спасателей ГУ МЧС России по РК и «КРЫМ-СПАС», совместно с органами местного самоуправления проводится работа по эвакуации населения из подтопленных домов. Ситуация под контролем, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Из-за того, что вода залила догу, движение по дороге на Соколиное закрыто.

В селе Соколиное подтоплено до десяти домовладений, здесь же прошел сель. Заблокировано 7 автомобилей, их вытаскивают из грязи автомобили МЧС повышенной проходимости.

В зоне подтопления оказался Бахчисарайский психоневрологический интернат и частный дом в селе Голубинка.

По данным МЧС РК, для ликвидации последствий непогоды задействован 21 человек и 6 единиц техники.

Фото и видео: ГУ МЧС России по РК и ВК, БАХЧИСАРАЙ.NET.