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Бахчисарай - в топе популярных направлений для однодневных бронирований в январе
иллюстрация: pxhere.com

Бахчисарай — в топе популярных направлений для однодневных бронирований в январе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:01 16.01.2025

Количество выходных дней в январе иногда побуждает к сложным путешествиям, охватывающим не один город. Тогда необходимы однодневные остановки, чтобы отдохнуть ночь и дальше двигаться в путь.  Число однодневных бронирований растет с каждым годом, в том числе, благодаря тому, что набирает все большую популярность тренд автопутешествий. Где же именно останавливаются на один день в январе?
  1. Воронеж, Воронежская область ― 5537 р*
  2. Иркутск, Иркутская область ― 3963 р
  3. Дивеево, Нижегородская область ― 4650 р.
  4. Лахденпохья, Карелия ― 3327 р.
  5. Бахчисарай, Крым ― 3300р.
  6. Валдай, Новгородская область ― 5032 р.
  7. Хадыженск, Краснодарский край ― 3718 р.
  8. Кущевская, Краснодарский край ― 3840 р.
  9. Тольятти, Самарская область ― 3354 р.
  10. Торжок, Тверская область ― 6922 р.

*Средняя стоимость ночи при однодневном размещении

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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