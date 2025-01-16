Бахчисарай — в топе популярных направлений для однодневных бронирований в январе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные заявок, определил самые популярные направления однодневных бронирований в январе 2025 года. На первом месте оказался Воронеж, на втором Иркутск, а на третьем — Дивеево в Нижегородской области, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для однодневных бронирований в январе:
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