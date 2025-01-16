Бахчисарай — в топе популярных направлений для однодневных бронирований в январе

Количество выходных дней в январе иногда побуждает к сложным путешествиям, охватывающим не один город. Тогда необходимы однодневные остановки, чтобы отдохнуть ночь и дальше двигаться в путь. Число однодневных бронирований растет с каждым годом, в том числе, благодаря тому, что набирает все большую популярность тренд автопутешествий. Где же именно останавливаются на один день в январе?