Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Бахчисарайский мастер по ремонту телевизоров «увёл» у клиентки и телевизор, и 5000 рублей
актуально в республике
Бахчисарайский мастер по ремонту телевизоров "увёл" у клиентки и телевизор, и 5000 рублей
фото: pikist.com

Бахчисарайский мастер по ремонту телевизоров «увёл» у клиентки и телевизор, и 5000 рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:27 21.10.2024

В ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 60-летняя местная жительница, которая сообщила, что у неё украли телевизор и пять тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что для ремонта техники потерпевшая на одном из популярных интернет-ресурсов подыскала специалиста, после чего связалась с ним в переписке. Через некоторое время к ней приехал мастер и, обсудив с клиенткой сроки выполнения заказа, забрал телевизор и пять тысяч рублей в качестве оплаты за работу. На протяжении последующих четырех месяцев женщина звонила специалисту, чтобы узнать, как обстоит дело с её заказом, затем просила вернуть технику и денежные средства, однако тот не выполнил взятые обязательства и отказался возвращать технику. Сумма материального ущерба составила 25 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемым является 48-летний житель Бахчисарая. Фигурант был задержан во время выезда в служебную командировку. Он признался в содеянном и рассказал, что изначально хотел починить телевизор, однако разобрав его, понял, что сделать это не сможет, поэтому решил оставить себе.

Узнайте больше:  В Черноморском районе Крыма задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: УМВД России в Севастополе

УМВД России в Севастополе
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.