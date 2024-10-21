Бахчисарайский мастер по ремонту телевизоров «увёл» у клиентки и телевизор, и 5000 рублей

В ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 60-летняя местная жительница, которая сообщила, что у неё украли телевизор и пять тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что для ремонта техники потерпевшая на одном из популярных интернет-ресурсов подыскала специалиста, после чего связалась с ним в переписке. Через некоторое время к ней приехал мастер и, обсудив с клиенткой сроки выполнения заказа, забрал телевизор и пять тысяч рублей в качестве оплаты за работу. На протяжении последующих четырех месяцев женщина звонила специалисту, чтобы узнать, как обстоит дело с её заказом, затем просила вернуть технику и денежные средства, однако тот не выполнил взятые обязательства и отказался возвращать технику. Сумма материального ущерба составила 25 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемым является 48-летний житель Бахчисарая. Фигурант был задержан во время выезда в служебную командировку. Он признался в содеянном и рассказал, что изначально хотел починить телевизор, однако разобрав его, понял, что сделать это не сможет, поэтому решил оставить себе.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю