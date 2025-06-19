Бахчисарайский район получит миллионы рублей на инфраструктуру и благоустройство

Первой точкой осмотра стал Угловской сельский дом культуры, где Сергей Аксёнов пообщался с юными крымчанами. Сообщается о необходимости проведения капитального ремонта здания, построенного в 1960-е годы, соответствующая проектно-сметная документация подготовлена. В настоящее время идет ремонт кровли и потолков. Глава республики поручил также укрепить фундамент, отремонтировать систему водоснабжения, актовый зал и помещения, в которых проходят занятия. На данные работы планируется направить порядка 21 млн рублей.
В селе Угловом, где проживает около 4 тыс. человек, стоит вопрос ремонта набережной. Прежде всего, требуется укрепить береговую линию, чтобы предотвратить ее размывание и отступление. Глава Крыма поручил изучить возможные варианты решения проблемы, в том числе с помощью бетона.
В селе Песчаном Сергей Аксёнов отметил хорошее состояние набережной, однако распорядился благоустроить парковочную зону. По словам Главы республики, отсыпать территорию щебнем недостаточно, поэтому будут изысканы средства – около 10 млн рублей – на асфальтирование части площадки. ГУП РК «Крымавтодор» приступит к выполнению задачи без промедления.
В селе Береговом одна дорога, спускающаяся к морю. По поручению Главы Крыма, проект на ее ремонт должен быть подготовлен в короткие сроки, чтобы приступить как можно раньше.
Также Сергей Аксёнов обратил внимание на вопрос расширения территории пляжа в Береговом – его часть сейчас недоступна для посещения из-за угрозы обвала грунта. Глава республики распорядился просчитать варианты решения проблемы, включая возможное контролируемое безопасное обрушение грунта и укрепление береговой линии.
В селе Табачном требуется организовать благоустройство 24 придомовых территорий 48 многоквартирных домов. Общая стоимость работ – 25 млн рублей. Сергей Аксёнов сообщил, что необходимые средства будут изысканы. В целом вопрос должен быть закрыт по всему Бахчисарайскому району. Планы по благоустройству администрация представит к 1 июля. Помимо этого, 1,5 млн рублей будет выделено на строительство в селе новой детской площадки.
В МБОУ «Табачновская средняя общеобразовательная школа имени Николая Григорьевича Сотника» необходимо укрепить фундамент, отремонтировать кровлю и систему отопления, а к началу нового учебного года завершить работы на системе канализации. Сергей Аксёнов подчеркнул, что все это первоочередные задачи. Общий ремонт школы планируется провести в несколько этапов.
Далее Сергей Аксёнов дал поручение привести в порядок тротуары в селе Вилино, предварительная стоимость работ составит до 4 млн рублей. Кроме того, ГУП РК «Крымэнерго» заменит в селе трансформаторную подстанцию.
В Вилинской участковой больнице ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница» требуется котельная. Принято решение о том, что работы произведет частная организация, однако тарифы на тепловую энергию будут определяться Государственным комитетом по ценам и тарифам РК. Отдельно Сергей Аксёнов поручил установить в здании больницы пандус и изучить вопрос ремонта кровли. В учреждение будет закуплен УЗИ-аппарат.
Еще одной точкой осмотра стало МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Вилина Ивана Петровича». Как распорядился Глава Крыма, ремонтные работы здесь будут проводиться поэтапно. Прежде всего, нужно привести в соответствие систему канализации, будут изысканы средства на замену остекления в срок до 1 сентября, модернизацию пищеблока и ремонта спортивного зала. Сергей Аксёнов окажет содействие в приобретении аппаратуры и мебели для актового зала.
Среди прочего, Сергей Аксёнов остановился на вопросе содержания улично-дорожной сети в Бахчисарайском районе. По итогам совершенного объезда в муниципалитете отмечается ненадлежащее состояние полотна дороги от города Бахчисарая до села Маловидного Ароматненского сельского поселения, по которой доставляется грунт. Меры по устранению проблемных точек уже принимаются.
Кроме того, в рамках выездной работы Сергей Аксёнов заострил внимание на жалобах, поступивших на имя Главы Республики Крым от жителей МКД в связи с неработающими на протяжении некоторого времени лифтами.
Хочу предупредить глав администраций всех муниципальных образований: ситуация, когда лифт в МКД не работает по два месяца, просто неприемлема. Считаю, что дисциплинарные взыскания должны назначаться за это сразу и без разбирательств. Еще раз обозначу: о любых проблемах мы должны узнавать не через социальные сети, не от граждан, а друг от друга. Если люди вынуждены писать обращения, значит ни должностные лица, ни депутаты свои прямые обязанности не выполняют. Выводы будут сделаны соответствующие, – отметил Глава Крыма.
Сергей Аксёнов также напомнил администрациям муниципалитетов о поручении в курортных селах привести в порядок все дороги, ведущие к морю.
Это вопрос повышения уровня комфорта как для местного населения, так и для наших гостей. Помимо этого, нужно провести работу с собственниками пансионатов и санаториев, чтобы они расчистили территорию на расстоянии трех метров у своих объектов. Очень важно создать все необходимые условия для проживания и отдыха. Крым должен соответствовать критериям туристического региона, – сказал Глава республики.
В поездке приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина, глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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