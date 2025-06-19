Бахчисарайский район получит миллионы рублей на инфраструктуру и благоустройство

Первой точкой осмотра стал Угловской сельский дом культуры, где Сергей Аксёнов пообщался с юными крымчанами. Сообщается о необходимости проведения капитального ремонта здания, построенного в 1960-е годы, соответствующая проектно-сметная документация подготовлена. В настоящее время идет ремонт кровли и потолков. Глава республики поручил также укрепить фундамент, отремонтировать систему водоснабжения, актовый зал и помещения, в которых проходят занятия. На данные работы планируется направить порядка 21 млн рублей.

В селе Угловом, где проживает около 4 тыс. человек, стоит вопрос ремонта набережной. Прежде всего, требуется укрепить береговую линию, чтобы предотвратить ее размывание и отступление. Глава Крыма поручил изучить возможные варианты решения проблемы, в том числе с помощью бетона.

В селе Песчаном Сергей Аксёнов отметил хорошее состояние набережной, однако распорядился благоустроить парковочную зону. По словам Главы республики, отсыпать территорию щебнем недостаточно, поэтому будут изысканы средства – около 10 млн рублей – на асфальтирование части площадки. ГУП РК «Крымавтодор» приступит к выполнению задачи без промедления.

В селе Береговом одна дорога, спускающаяся к морю. По поручению Главы Крыма, проект на ее ремонт должен быть подготовлен в короткие сроки, чтобы приступить как можно раньше.

Также Сергей Аксёнов обратил внимание на вопрос расширения территории пляжа в Береговом – его часть сейчас недоступна для посещения из-за угрозы обвала грунта. Глава республики распорядился просчитать варианты решения проблемы, включая возможное контролируемое безопасное обрушение грунта и укрепление береговой линии.

В селе Табачном требуется организовать благоустройство 24 придомовых территорий 48 многоквартирных домов. Общая стоимость работ – 25 млн рублей. Сергей Аксёнов сообщил, что необходимые средства будут изысканы. В целом вопрос должен быть закрыт по всему Бахчисарайскому району. Планы по благоустройству администрация представит к 1 июля. Помимо этого, 1,5 млн рублей будет выделено на строительство в селе новой детской площадки.