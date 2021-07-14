Байк-шоу «Ночных волков» переезжает из Севастополя в Донецк

Мотоклуб «Ночные волки» принял решение в этом году не проводить байк-шоу у горы Гасфорта, под Севастополем. Как сообщил лидер «Ночных волков» Александр (Хирург) Залдастанов, оно состоится 11 сентября в Донецке.

Причина – коронавирусные ограничения на Крымском полуострове. По словам Хирурга, рассматривался вариант переноса байк-шоу на осень, но «Ночные волки» на это не пошли.

Для нас это не выход. Столько сил уже вложено. Перенести невозможно. Кто это увидит? Люди со всей России свой отпуск под нас подстраивали, билеты резервировали. На эти дни все гостиницы, весь частный сектор уже зарезервирован. Мы ведь не для одного Севастополя это делали. Со всей России едут, — рассказал Федеральному Агентству Новостей Залдастанов.

Хирург добавил, что после неутешительных известий появилась идея нового места для проведения праздника в этом году.

Мы решили перенести байк-шоу в этом году на Донбасс. В Донецк. Туда, где оно сейчас нужнее, чем в сентябре-октябре в Севастополе. 8 сентября — день освобождения Донецка. Вся республика будет отмечать эту дату. В ближайшие выходные к этой дате, 11 сентября, мы и покажем там кульминацию байк-шоу. Учитывая то, что сейчас творится вокруг этого региона, и с учетом наших отношений с республикой это будет, наверное, самый правильный выход. Поэтому 11 сентября, Донецкая народная республика, байк-шоу «Русский лес», — заявил лидер «Ночных волков».

Он уточнил, что эту инициативу уже поддержали власти ДНР.