Балаклава ждёт открытия обновлённого парка на улице Новикова. «Доброволец» держит тему на контроле

Балаклава с нетерпением ждёт открытия обновлённого парка на улице Новикова — излюбленного места отдыха балаклавцев, центра проведения всех праздничных мероприятий района.

В ходе совещания, которое состоялось в Балаклавском муниципалитете, представитель заказчика — ГБУ «Парки и скверы» Егор Суслин обсудил с главой Балаклавского МО Евгением Бабошкиным, депутатом Совета Балаклавского МО, лидером ОД «Доброволец» Дмитрием Голиковым, руководством местной администрации все нюансы, касающиеся второй очереди реконструкции парка.

Как отметил по итогам совещания Дмитрий Голиков, внимание было заострено на важных моментах, которые помогут обеспечить комфорт балаклавцам в этой зоне отдыха и культурного досуга. По его словам, главная задача депутатов и администрации — максимально учесть пожелания граждан в вопросе реконструкции парка. Принято решение провести общественные обсуждения проекта с максимальным привлечением общественности Балаклавского района.

Очень важно, что заказчик работ пытается максимально проработать детали на стадии создания проекта, изучая при этом пожелания балаклавцев. Это говорит о том, что район получит максимально удобное, современное общественное пространство таким, как его хотят видеть местные жители, — сообщает пресс-служба Общественного Движения «Доброволец».

Тема — на контроле общественников и депутата Дмитрия Голикова, который в эти дни возобновляет выездные приемы – встречи с жителями Балаклавы. Ближайший выездной прием (по просьбе жителей) пройдет 3 сентября, в 19:00 по адресу: ул. Крестовского, 21-23.