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Балаклавский депутат Дмитрий Голиков: у каждой проблемы есть решение, главное захотеть её решить

Балаклавский депутат Дмитрий Голиков: у каждой проблемы есть решение, главное захотеть её решить

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:52 12.09.2020

Лидер Общественного Движения «Доброволец», балаклавский депутат Дмитрий Голиков провёл встречу с жителями улицы Богдана Хмельницкого. Это одна из старейших улиц Балаклавы, пожалуй, с самым затяжным крутым спуском и подъёмом.

Балаклавский депутат Дмитрий Голиков: у каждой проблемы есть решение, главное захотеть её решить

 

Многие годы автомобилисты поднимались на «Богданку» только по необходимости. Совсем недавно проезжая часть дороги была отремонтирована на радость водителям. Освещена, снабжена пешеходными переходами, но… стала проблемой для пешеходов и жителей домов, расположенных вдоль дороги. После ремонта градус угла подъёма значительно увеличился, утопив некоторые калитки значительно ниже уровня дороги, сделав и без того узкие тротуарчики непреодолимым препятствием для стариков, некоторые пешеходные переходы (дом 13) упёрлись прямо в ворота домов. Хозяева удивляются: Как же так? Даже пятиминутная стоянка, остановка для своих бытовых нужд у своего же дома стала серьёзным нарушением ПДД. А активность фотофиксаторов нарушений ПДД в Балаклаве широко известна, — сообщает пресс-служба «Добровольца».

Балаклавский депутат Дмитрий Голиков: у каждой проблемы есть решение, главное захотеть её решить

Вот так благое дело – ремонт дороги – стало проблемой для местных жителей. А тут еще и чугунные крышки люков, чуть ли не в первую ночь после установки нагло украли. Их заменили на бетонные «нашлепки», которые через пару недель раскрошились. Как бы мелочи и не мелочи, но не потому люди депутата на помощь позвали. А суть проблемы… Ну противопоказано нашим автомобилистам хорошее дорожное покрытие! Противопоказано! Дорога стала опасной.

Балаклавский депутат Дмитрий Голиков: у каждой проблемы есть решение, главное захотеть её решить

Извилистый крутой спуск-подъём улицы после ремонта стал скоростной трассой… Очень небезопасной. Пока мы сидели во дворике местной жительницы, тормоза визжали не один раз. Несущиеся из-за поворота вниз машины встречаются с авто, форсирующими подъём. Резкое торможение, частые заносы (которые уже оставили не один след на заборах домов, расположенных вдоль улицы) отскакивающие от опасности дети и взрослые, мамы с колясками, которые ещё должны маневрировать между припаркованными на тротуарах авто уважаемых гостей нашей Балаклавы. В общем ситуация далеко не безопасная и нет смысла ждать случай, который подтвердит это практически, — отмечает пресс-служба ОД «Доброволец».

Балаклавский депутат Дмитрий Голиков: у каждой проблемы есть решение, главное захотеть её решить

Ответы «Севастопольского Автодора» об отсутствии основания для ограничения скорости на этом участке, наверное, надо получить не из кабинета, а от комиссии, которая должна приехать и оценить реальные риски. А может, есть смысл вернуться к организации одностороннего движения по улице, как это было ещё при СССР? Вопросов больше, чем ответов. Дмитрию Голикову нужно разобраться с этим оперативно: впереди осень, первая утренняя гололедица, балаклавская зима. Тогда и проблема станет громкой, и не ограничение скорости понадобится, а отбойники у домов.

Балаклавский депутат Дмитрий Голиков: у каждой проблемы есть решение, главное захотеть её решить

Впрочем, лидер «Добровольца» не унывает. Говорит: «У каждой проблемы есть решение, главное захотеть её решить».

Балаклавский депутат Дмитрий Голиков: у каждой проблемы есть решение, главное захотеть её решить

Желание и стремление решить «дорожную» проблему жителей ул. Богдана Хмельницкого у балаклавского депутата есть.

Балаклавский депутат Дмитрий Голиков: у каждой проблемы есть решение, главное захотеть её решить

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Балаклавский депутат Дмитрий Голиков: у каждой проблемы есть решение, главное захотеть её решить

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