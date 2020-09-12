Балаклавский депутат Дмитрий Голиков: у каждой проблемы есть решение, главное захотеть её решить

Лидер Общественного Движения «Доброволец», балаклавский депутат Дмитрий Голиков провёл встречу с жителями улицы Богдана Хмельницкого. Это одна из старейших улиц Балаклавы, пожалуй, с самым затяжным крутым спуском и подъёмом.

Многие годы автомобилисты поднимались на «Богданку» только по необходимости. Совсем недавно проезжая часть дороги была отремонтирована на радость водителям. Освещена, снабжена пешеходными переходами, но… стала проблемой для пешеходов и жителей домов, расположенных вдоль дороги. После ремонта градус угла подъёма значительно увеличился, утопив некоторые калитки значительно ниже уровня дороги, сделав и без того узкие тротуарчики непреодолимым препятствием для стариков, некоторые пешеходные переходы (дом 13) упёрлись прямо в ворота домов. Хозяева удивляются: Как же так? Даже пятиминутная стоянка, остановка для своих бытовых нужд у своего же дома стала серьёзным нарушением ПДД. А активность фотофиксаторов нарушений ПДД в Балаклаве широко известна, — сообщает пресс-служба «Добровольца».

Вот так благое дело – ремонт дороги – стало проблемой для местных жителей. А тут еще и чугунные крышки люков, чуть ли не в первую ночь после установки нагло украли. Их заменили на бетонные «нашлепки», которые через пару недель раскрошились. Как бы мелочи и не мелочи, но не потому люди депутата на помощь позвали. А суть проблемы… Ну противопоказано нашим автомобилистам хорошее дорожное покрытие! Противопоказано! Дорога стала опасной.

Извилистый крутой спуск-подъём улицы после ремонта стал скоростной трассой… Очень небезопасной. Пока мы сидели во дворике местной жительницы, тормоза визжали не один раз. Несущиеся из-за поворота вниз машины встречаются с авто, форсирующими подъём. Резкое торможение, частые заносы (которые уже оставили не один след на заборах домов, расположенных вдоль улицы) отскакивающие от опасности дети и взрослые, мамы с колясками, которые ещё должны маневрировать между припаркованными на тротуарах авто уважаемых гостей нашей Балаклавы. В общем ситуация далеко не безопасная и нет смысла ждать случай, который подтвердит это практически, — отмечает пресс-служба ОД «Доброволец».

Ответы «Севастопольского Автодора» об отсутствии основания для ограничения скорости на этом участке, наверное, надо получить не из кабинета, а от комиссии, которая должна приехать и оценить реальные риски. А может, есть смысл вернуться к организации одностороннего движения по улице, как это было ещё при СССР? Вопросов больше, чем ответов. Дмитрию Голикову нужно разобраться с этим оперативно: впереди осень, первая утренняя гололедица, балаклавская зима. Тогда и проблема станет громкой, и не ограничение скорости понадобится, а отбойники у домов.

Впрочем, лидер «Добровольца» не унывает. Говорит: «У каждой проблемы есть решение, главное захотеть её решить».

Желание и стремление решить «дорожную» проблему жителей ул. Богдана Хмельницкого у балаклавского депутата есть.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».