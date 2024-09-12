Балаклавский кинотеатр «Родина» готовят к реставрации

В Балаклаве на набережной Назукина скоро начнутся противоаварийные работы в кинотеатре «Родина». Объект готовят к реставрации. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, работы будут проведены за частные средства нового собственника.

Реставрация кинотеатра обойдется в сотни миллионов рублей, но это будут не бюджетные, а частные средства нового собственника. Для нового владельца этот проект — социальный. Восстановление кинотеатра — дорогостоящий и сложный проект: статус объекта культурного наследия диктует жесткие правила реставрации. Здание будут приводить к историческому виду начала ХХ века. Срок окупаемости проекта превышает 50 лет, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Уникальный кинотеатр уже почти 30 лет стоит заброшенным. Здание строили в 1910-1914 году в стиле раннего модерна, после войны кинотеатр обрел название «Родина». В 1950 году к существующему зданию пристроили летний кинотеатр с колоннадой, и он еще долго был любимым местом отдыха у жителей и Балаклавы и туристов. Но в 1995 году объект закрыли — к этому времени он уже был в аварийном состоянии. Сейчас начинаются работы по восстановлению кинотеатра.

Заявление на выдачу разрешения на проведение противоаварийных работ уже подано в управление охраны объектов культурного наследия.

Ранее, в мае этого года Севнаследием уже выдано разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ, эти исследования станут основой дальнейшего проектирования, — сообщила начальник управления Ирина Масликова.

Работы будет производить специалисты реставрационно-производственного объединения «Тавр», у компании есть лицензия для работ на объектах культурного наследия. Это же предприятие сейчас успешно ведет реставрацию «Водолечебницы К.С. Гинали» здесь же в Балаклаве.

Здание будет приведено к историческому виду начала ХХ века. На первом этапе предусмотрено устройство конструкции, фиксирующей аварийный участок фасада. Специалисты установят силовые леса, сохраняющие колонны и входную группу летнего кинотеатра. Затем вручную разберут аварийные конструкции пола зрительного зала, кровли, чердачного перекрытия и стропильной системы и устроят временную кровлю, в оконных и дверных проемах установят защитные щиты и временные двери. Этот этап работ планируем завершить зимой 2025 года, — сообщил руководитель проекта реставрации РПО «Тавр» Иван Букалов.

Сотрудники предприятия уже провели на территории кинотеатра субботник, собрали весь мусор, стекла, покрышки, которые здесь долго копились. Противоаварийные работы начнутся в ближайшее время.

«Родина» сохранит свое историческое назначение: после завершения реставрации здесь снова будут показывать кино.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя