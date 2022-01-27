Бальзамовое дерево — лечебные свойства и применение в медицине

Бальзамовое дерево представляет собой довольно крупное дерево, высота которого может превышать 16 метров. Оно распространено в различных районах Центральной Америки. Для получения бальзама, который находится в продаже, используется уникальная процедура. Следует постучать по стволу дерева возле его основания любым тупым предметом. Затем делается специальный небольшой надрез наружного слоя коры. Его обжигают обычным горящим факелом. Примерно через пару дней выступит камедь из надреза. Её собираются особыми впитывающими тряпками.

Чтобы получить второй сбор камеди, необходимо сделать повторно более глубокий надрез в коре, и также обжечь его огнем. Вываренные куски коры и тряпки, которые были пропитаны вытекшей камедью из бальзамового дерева, превращаются в сырой бальзам. Полученное средство затем подвергают многочисленным разнообразным процессам перегонки и уникальной очистки. Конечный продукт отличается пахучестью и довольно темным оттенком.

Такой сиропообразный бальзам нередко обладает различной консистенцией, составом и окраской, что зависит от многоступенчатого комплекса добычи. Его качество напрямую связано с правильным порядком каждого процесса. Такое уникальное средство является довольно редким лекарственным препаратом, которое мало изучено.

Бальзамовое дерево — полезные свойства

В бальзамовом дереве найдены в большом количестве циннамеины, а также различные бензойные и коричные кислоты, смолы, кумарины, неролидол, ванилин и фарнезол. Данные ароматические вещества делают представленное растение довольно уникальным. Особый перуанский бальзам, созданный на основе бальзамового дерева, является отличным мягким средством для повседневного ухода за кожей. Он великолепно очищает эпидермис от всевозможных загрязнений и серьезных воспалений. Наряду с этим бальзам считается чудодейственным антисептиком.

Исключительное сочетание веществ, находящихся в составе растения, делает его незаменимым средством при лечении глубоких язв, гнойников, ожогов и порезов.

Применение бальзамового дерева

Бальзамовое дерево способно превосходно заживлять раны любых размеров, очищать обширные гнойники, а также помогать при опасных обморожениях разной степени. В средние века его использовали для заживления порезов, оспин и мокнущих язв. Эффективность средств на основе бальзамового дерева доказана временем. Людям, страдающим кровоточащим геморроем, показаны специальные свечи на основе этого несравненного перуанского бальзама. При длительном применении вы сможете навсегда избавиться от такого неприятного недуга.

В давние времена при помощи этого восхитительного растения довольно успешно лечили смертельно опасную чесотку. Внутрь нередко назначаются представленный перуанский бальзам при серьезных бронхитах хронического типа, а также он эффективен и при других заболеваниях легких. Необработанный перуанский бальзам внутрь использовать не рекомендуется. Он предназначен для наружного применения в качестве прогревающей мази. Достаточно несколько процедур в виде прогревающих компрессов, чтобы вывести мокроту из бронхолегочных путей.

Для приготовления целебной мази можно растворить бальзам в обычном растительном масле в соотношении 1:10. Таким замечательным средством можно наружно лечить инфекционные или метаболические заболевания кожи практически за несколько сеансов. Кроме этого, оно назначается и при открытых ранах как хорошее грануляционное средство. При болезнях горла и носа можно применять специальные ингаляции бальзамом из данного растения. Для этого необходимо употреблять порошок перуанского бальзама внутрь трижды в сутки при сильных воспалениях дыхательных путей.

Следует также упомянуть, что данный продукт из бальзамового дерева часто используется в ветеринарии. Он легко справится с всевозможными паразитарными заболеваниями чесоточного типа у кур. Он показан собакам, лошадям и крупному рогатому скоту при клещевой чесотке. При регулярном использовании средства наступает значительное улучшение и болезнь отступает.

Бальзамовое дерево в народной медицине: рецепты

Сок этого лекарственного растения применяется для ухода за кожей. Его также используют как антисептик и обрабатывают раны различной этиологии и давности. Внутреннее применение показано при бронхите хронической формы. С использованием бальзамового дерева готовят мази. Вот несколько рецептов на основе этого средства:

Сок бальзамового дерева для лечения воспалений на коже. Необходимо взять одну часть этого средства и растворить в 10 частях оливкового масла. Это средство отлично лечит инфекционные заболевания кожных покровов.

Лечение обморожений. Необходимо смешать одну часть бальзама и 5 частей миндального масла. Смазывать поврежденные обморожениями покровы кожи следует на ночь. Также с помощью этого средства лечат открытые раны.

Ингаляции при кашле, болезнях горла и носа. Возьмите 2 капли бальзама на ½ литра горячей воды. Пить целебную жидкость следует в течение дня небольшими порциями в теплом виде. Усилить лечение можно приемом внутрь порошка бальзама несколько раз в сутки.

Дезинфекция воздуха. В аромалампу следует капнуть 2-3 капли бальзама — и такой очистки воздуха хватит на три дня. Это весьма эффективно при наличии в доме больных гриппом, ОРЗ. Применяется такая мера профилактики и в периоды сезонных эпидемий.

Лечение простуд. Надо взять столовую ложку спирта и капнуть в него 2-3 капли бальзама. Тщательно растерев тело, шею, грудь этим средством, необходимо укрыться, пропотеть.

Омоложение лица. Необходимо в привычное косметическое средство добавить 1-2 капли этого бальзама и нанести на кожу. Такое омоложение следует проводить курсами, то есть применять обогащения крема в течении 10 дней.

Бальзамовое дерево — противопоказания

Особых противопоказаний применения бальзамового дерева не выявлено. Однако следует знать, что у некоторых чувствительных людей особо тонкая кожа категорически не переносит нанесение различных мазей на основе перуанского бальзама. Также не рекомендуется употреблять целебное средство внутрь. Более того, при достаточно длительном применении во время лечения обширных участков поврежденной кожи человека, нагрузка на почки увеличивается, что может вызвать различные осложнения на почки.

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