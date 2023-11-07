Банда фальшивомонетчиков сбывала поддельные пятитысячные купюры в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге

А также в Дагестане, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях.

ФСБ и МВД задержали участников действовавшего в нескольких регионах преступного сообщества фальшивомонетчиков, сбывавших высококачественные подделки банкнот в объеме до 2 млрд рублей в год. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Пресечена деятельность межрегионального организованного преступного сообщества, специализировавшегося на изготовлении и оптовой реализации высококачественных поддельных билетов Центрального банка РФ номиналом 5 тыс. рублей на территории восьми субъектов: Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, Республики Дагестан и Республики Крым, — говорится в сообщении.

Установлено, что основная часть произведенных фальсификатов реализовывалась посредством теневого сегмента сети Интернет на созданных ОПС площадках и рассылалась в субъекты РФ. Остальная сбывалась путем продажи через курьеров, так называемых закладчиков, и через личные встречи участников ОПС с проверенными покупателями фальсификатов.

Как уточнили в МВД, «фигуранты организовали работу онлайн-магазина в теневом сегменте интернета, через который продавали криминальный товар. Покупатели оплачивали фальшивки криптовалютой, после чего получали координаты тайников-закладок».

По имеющейся информации, банда действовала с августа 2018 года. Объем производимых фальсификатов достигал двух миллиардов (!) рублей в год.

В ЦОС ФСБ также сообщили, что деятельность ОПС отличалась четким построением и конспирацией, когда рядовые участники не знали о количественном составе преступной группы. Производство фальшивок было разделено на несколько этапов, каждый из которых проходил в пяти различных адресах местонахождения частей типографии. В ходе следственных действий изъяты более 20 миллионов (!) поддельных рублей, один комплекс высокотехнологического полиграфического оборудования для печати денег, профессиональные средства воспроизводства элементов защиты банкнот, специализированная бумага с нанесенными на нее водяными знаками, иные комплектующие, используемые для изготовления поддельных денежных билетов, средства связи, флеш-носители, компьютерная техника, банковские карты.

Часть злоумышленников в арендованных квартирах наладила печать поддельных купюр, другие отвечали за их оптовый и розничный сбыт.

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали организаторов и активных участников криминальной организации, следователем ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). Сотрудники ГУЭБиПК МВД России, их коллеги из нескольких регионов, ГУУР МВД России и сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых на территории Москвы, Московской, Белгородской и Ленинградской областей, Дагестана и Крыма.

По местам их проживания и в арендованных квартирах, по данным ФСБ, проведено 144 обыска. По ходатайству следователя 24 фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — отметили в МВД.

В ФСБ добавили, что также возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, транспортировка или сбыт поддельных денег). Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.