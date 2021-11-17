Баня и "можно с животными?"... Популярные услуги при бронировании жилья на Новый год

Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru проанализировал более пяти тысяч бронирований жилья на новогодние каникулы и выявил, какие услуги наиболее важны туристам.
Самыми востребованными услугами являются сауна и баня (39%). На втором месте — заселение с домашними животными (16%). Треть россиян (8%) выбирает жильё для отдыха в новогодние праздники недалеко от моря, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять популярных услуг при бронировании жилья на Новый год:
- Баня и сауна, 39% *
- Можно с домашними животными, 16%
- Расстояние до моря, 8%
- Расстояние до центра, 7%
- Кухня, 6%
- Холодильник, 6%
- Ванная комната, 5%
- ТВ, 5%
- Кровать на двоих, 4%
- Парковка, 4%
*На основании данных бронирований жилья туристами с 30 декабря 2021 по 10 января 2022 годов.
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