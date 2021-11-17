Баня и «можно с животными?»… Популярные услуги при бронировании жилья на Новый год

Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru проанализировал более пяти тысяч бронирований жилья на новогодние каникулы и выявил, какие услуги наиболее важны туристам.

Самыми востребованными услугами являются сауна и баня (39%). На втором месте — заселение с домашними животными (16%). Треть россиян (8%) выбирает жильё для отдыха в новогодние праздники недалеко от моря, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Десять популярных услуг при бронировании жилья на Новый год:

Баня и сауна, 39% * Можно с домашними животными, 16% Расстояние до моря, 8% Расстояние до центра, 7% Кухня, 6% Холодильник, 6% Ванная комната, 5% ТВ, 5% Кровать на двоих, 4% Парковка, 4%

*На основании данных бронирований жилья туристами с 30 декабря 2021 по 10 января 2022 годов.