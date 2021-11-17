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Баня и "можно с животными?"... Популярные услуги при бронировании жилья на Новый год
фото: Maximiliano Pinilla (pexels.com)

Баня и «можно с животными?»… Популярные услуги при бронировании жилья на Новый год

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:39 17.11.2021

Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru проанализировал более пяти тысяч бронирований жилья на новогодние каникулы и выявил, какие услуги наиболее важны туристам.

Самыми востребованными услугами являются сауна и баня (39%). На втором месте — заселение с домашними животными (16%). Треть россиян (8%) выбирает жильё для отдыха в новогодние праздники недалеко от моря, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Десять популярных услуг при бронировании жилья на Новый год:

  1. Баня и сауна, 39% *
  2. Можно с домашними животными, 16%
  3. Расстояние до моря, 8%
  4. Расстояние до центра, 7%
  5. Кухня, 6%
  6. Холодильник, 6%
  7. Ванная комната, 5%
  8. ТВ, 5%
  9. Кровать на двоих, 4%
  10. Парковка, 4%

*На основании данных бронирований жилья туристами с 30 декабря 2021 по 10 января 2022 годов.

Баня и "можно с животными?"... Популярные услуги при бронировании жилья на Новый год

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