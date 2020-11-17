Баня, собачьи упряжки, коньки: популярные зимние развлечения у туристов

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, чем бы они хотели заняться этой зимой.

Большинство туристов (39.47%) планирует в зимнем сезоне 2020-2021 поездки на термальные источники России. На втором месте — попариться в русской бане, 18.42%. «Бронзу» в рейтинге самых популярных зимних развлечений катание на собачьих упряжках — 15.79%. Туристы также планируют этой зимой отправиться в снегоходное сафари (11.84%), полетать на параплане (5.26%), покататься на горных лыжах (2.63%), покататься на сноуборде (2.63%), покататься на коньках (2.63%) и попробовать подледную рыбалку (1.32%), — отмечают пресс-службе сервиса.