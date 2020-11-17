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Баня, собачьи упряжки, коньки: популярные зимние развлечения у туристов
фото: 995645 (pixabay.com)

Баня, собачьи упряжки, коньки: популярные зимние развлечения у туристов

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 12:47 17.11.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, чем бы они хотели заняться этой зимой.

Большинство туристов (39.47%) планирует в зимнем сезоне 2020-2021 поездки на термальные источники России. На втором месте — попариться в русской бане, 18.42%. «Бронзу» в рейтинге самых популярных зимних развлечений катание на собачьих упряжках — 15.79%. Туристы также планируют этой зимой отправиться в снегоходное сафари (11.84%), полетать на параплане (5.26%), покататься на горных лыжах (2.63%), покататься на сноуборде (2.63%), покататься на коньках (2.63%) и попробовать подледную рыбалку (1.32%), — отмечают  пресс-службе сервиса.

Девять популярных зимних развлечений этой зимой:

  1. Поплавать в термальном бассейне, 39.47%*
  2. Попариться в русской бане, 18.42%
  3. Покататься на собачьих упряжках, 15.79%
  4. Отправиться в снегоходное сафари, 11.84%
  5. Полетать на параплане, 5.26%
  6. Покататься на горных лыжах, 2.63%
  7. Покататься на сноуборде, 2.63%
  8. Покататься на коньках, 2.63%
  9. Попробовать подледную рыбалку, 1.32%

* По данным опроса соцсетей

Баня, собачьи упряжки, коньки: популярные зимние развлечения у туристов

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