Баня, собачьи упряжки, коньки: популярные зимние развлечения у туристов

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Большинство туристов (39.47%) планирует в зимнем сезоне 2020-2021 поездки на термальные источники России. На втором месте — попариться в русской бане, 18.42%. «Бронзу» в рейтинге самых популярных зимних развлечений катание на собачьих упряжках — 15.79%. Туристы также планируют этой зимой отправиться в снегоходное сафари (11.84%), полетать на параплане (5.26%), покататься на горных лыжах (2.63%), покататься на сноуборде (2.63%), покататься на коньках (2.63%) и попробовать подледную рыбалку (1.32%), — отмечают пресс-службе сервиса.
Девять популярных зимних развлечений этой зимой:
- Поплавать в термальном бассейне, 39.47%*
- Попариться в русской бане, 18.42%
- Покататься на собачьих упряжках, 15.79%
- Отправиться в снегоходное сафари, 11.84%
- Полетать на параплане, 5.26%
- Покататься на горных лыжах, 2.63%
- Покататься на сноуборде, 2.63%
- Покататься на коньках, 2.63%
- Попробовать подледную рыбалку, 1.32%
* По данным опроса соцсетей
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