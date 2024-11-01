Банк России: количество жалоб на доступность ОСАГО снизилось на 87%

31 октября 2024 года в рамках ежегодного Форума лидеров страхового рынка представители отрасли обсудили настоящее и будущее страхования в России. Алексей Арсёнов, замначальника Управления поведенческого надзора в сфере страховых услуг Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России отметил снижение числа жалоб регулятору по ряду видов страховых услуг, в том числе по ОСАГО – на 87% (по предварительным данным за первые 9 месяцев года).

В рамках превентивного надзора, который Банк России осуществляет за страховым рынком, мы, в частности, мониторим ежегодно доступность ОСАГО, – рассказал Арсёнов. – И здесь можно сказать, что страховщики исправились, и по количеству жалоб по данной тематике мы видим значительное снижение – почти 90%.

В этом году регулятор уже провел порядка 40 контрольных мероприятий по всей территории Российской Федерации. Также особое внимание было уделено ряду субъектов федерации. Например, в этом году Банк России отдельно мониторил ситуацию с доступностью ОСАГО в Дальневосточном, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах.

По словам представителя Банка России, в 2024 по сравнению с 2023 годом количество жалоб на обязательную «автогражданку» существенно снизилось, «в некоторых федеральных округах почти в девять раз, где-то в шесть раз».

Президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев подчеркнул, что страховое сообщество, на его взгляд, одно из самых клиентоориентированных на финансовом рынке.

Одним из серьезных достижений явилось снижение количества жалоб и тех проблем, которые высказывали нам клиенты – я имею ввиду всему страховому сообществу. Года 3-4 назад мы слышали жалобы на КБМ, на невозможность купить полисы, на урегулирование, мисселинг и прочие какие-то недочеты со стороны страхового сообщества, – рассказал он. – Мне кажется, что, действительно, страховщики в этом смысле очень сильно исправили свое лицо, улучшили его, и сейчас это один из таких клиентоориентированных финансовых инструментов на рынке страхования, который заточен на человека, работает по разным направлениям деятельности, чтобы сделать лучше для потребителя-страхователя. Я могу с гордостью сказать, что мы, наверное, одни из лучших в части саморегулирования на финансовом рынке.

Напомним, ранее в очередном выпуске «Мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО» Банка России сообщалось, что число регионов с повышенными рисками мошенничества в ОСАГО сократилось с 10 до 4. Противодействие недобросовестным практикам и их сокращение способствует сохранению уровня доступности ОСАГО в регионах и сдерживанию цен на «автогражданку».

источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»

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