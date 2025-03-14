Банк России может повысить ключевую ставку

Те данные, которые поступили за последний месяц, с середины февраля, как-то значимо картину не меняют, в том числе потому, что на самом деле времени прошло немного, — приводит слова Алексея Заботкина «Интерфакс».

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает, что Банк России снова сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала.

На предыдущем заседании 14 февраля ЦБ предметно обсуждал сохранение ставки 21% и её повышение до 22%. По итогам прошлого заседания ЦБ дал сигнал о том, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Поэтому мы полагаем, что ЦБ также может рассмотреть вариант повышения ставки до 22%, однако большинство, вероятно, выберет сохранение ставки на уровне 21%, — сказал эксперт.

Михаил Васильев напомнил, что аргументами за повышение ставки на прошлом заседании были сохранение повышенных темпов инфляции и повышенные инфляционные ожидания.

Однако последние сведения показывают, что текущие темпы инфляции замедляются, а инфляционные ожидания начали снижаться. Кроме того, кредитование, по оперативным данным, остаётся слабым. <…> При благоприятном стечении обстоятельств допускаю, что ЦБ может начать обсуждать снижение ключевой ставки на последующих заседаниях 25 апреля и 6 июня, — заключил аналитик.

Исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский считает, что повышение уровня ключевой ставки не несёт какой-либо практической ценности.

Жёсткости проводимой денежно-кредитной политики вполне достаточно, чтобы не возникло финансовых пузырей, а рыночный кредит уже при текущих уровнях для большинства заёмщиков нецелесообразен. Кроме того, за последнее время произошло ощутимое укрепление национальной валюты, что также снижает перспективу роста инфляции из-за удорожания импорта, — подчеркивает специалист.

Владислав Преображенский предполагает, что на предстоящем заседании совета директоров Банка России ключевая ставка будет оставлена на текущем уровне.

Увеличение или снижение ключевой ставки выглядят маловероятным, хотя и возможным, — заключил он.

Гендиректор агентства недвижимости «Итака» Василий Павлов также считает, что ключевую ставку оставят на текущем уровне.

Рост инфляции есть, но он сравнительно небольшой. Если регулятор сочтёт, что дальнейшего существенного повышения инфляции не ожидается, он сохранит ставку. При этом вероятность повышения ставки всё же есть. Оцениваю её в 25–30%. Для банковских депозитов велика вероятность снижения ставок. На сферу недвижимости изменение ключевой ставки 21 марта заметным образом не повлияет, — заключил эксперт.

Финансовый эксперт, аналитик Виталий Калугин ранее отмечал, что ключевая ставка на ближайшем заседании может быть повышена, поскольку инфляционное давление растёт.

В этом году снижения ключевой ставки может просто не произойти. Что касается рынка недвижимости, пока ключевая ставка не опустится, условно говоря, до 15%, ничего не изменится. Потом возможен взрывной рост спроса, но всё это будет не в 2025 году. Рассрочки, которые подвергают людей большим рискам, сохранятся. А рынок ипотеки пока не оживёт, — говорил специалист.

источник: ЦИАН