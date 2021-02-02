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Банк России ожидает пика инфляции в феврале
Фото: Банк России

Банк России ожидает пика инфляции в феврале

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:36 02.02.2021

Годовая инфляция достигнет локального пика в феврале, после чего начнет замедляться, считают аналитики Департамента исследований и прогнозирования Банка России. В декабре годовая инфляция повысилась до 4,9%, в середине января, по оценке, до 5,1%, к 25 января — до 5,3%. Среднесуточный прирост цен в январе оказался на повышенном уровне относительно прошлых лет, за исключением 2019 года, когда продавцы переносили в цены повышение ставки НДС.

Особенно сильно, согласно данным Росстата, растут цены на плодоовощную продукцию. Повышение цен на легковые автомобили выступило основным фактором ускорения роста цен на непродовольственные товары.

Опережающие индикаторы роста цен, в том числе цены производителей и опросы предприятий указывают на возможность сохранения повышенных текущих месячных темпов роста цен (с поправкой на сезонность) в ближайшие недели вследствие роста издержек, — говорится в бюллетене «О чем говорят тренды».

Тем не менее, прекращение со временем действия ряда проинфляционных факторов, в частности уменьшение эффекта переноса в цены ослабления рубля, приведет к началу замедления инфляции в марте, считают аналитики.

В ближайшее время, по их оценке, на цены будут действовать разнонаправленные и частично уравновешивающие друг друга факторы. Так, с одной стороны, снижаются бюджетные расходы, с другой — восстанавливается экономическая активность, намечается дефицит работников и специалистов ряда профессий. Вакцинация приведет к восстановлению спроса на товары и услуги, потребление которых было ограничено, в то же время может ослабеть спрос на другие товары и услуги, выросший ранее.

В Минэкономразвития также считают, что пик инфляции в годовом выражении еще не пройден.

При этом речь идет о сравнении именно с прошлым январем и объясняется эффектом низкой базы начала 2020 года, — подчеркивает замминистра экономического развития Полина Крючкова. — В результате принятых Правительством России мер по сдерживанию роста цен на социально значимые товары инфляция стабилизируется в помесячном выражении. Оценки, предоставляемые Минсельхозом и Минпромом России по состоянию рынка, дают основания полагать, что во втором квартале 2021 года начнется снижение потребительских цен год к году.

Источник: «Российская газета».

Банк России ожидает пика инфляции в феврале

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