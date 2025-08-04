Банк России предупреждает о новых схемах мошенников с цифровым рублем и виртуальными картами

Злоумышленники начали маскировать схемы обмана под инвестиционные программы с цифровым рублем, хотя таких программ не существует, а валюта тестируется в пилотном режиме, рассказали ТАСС в отделении по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

Злоумышленники стали рассылать через соцсети и мессенджеры предложения пассивного заработка с помощью цифрового рубля. Мошенники создают сайты в фирменных цветах и с логотипом третьей формы национальной валюты. Такие интернет-ресурсы аферисты называют инвестиционной программой цифрового рубля Банка России. Человека агитируют как можно быстрее присоединиться к якобы существующей программе, пока «порог входа низкий», потому что потом стартовая сумма будет значительно увеличена, — сказано в сообщении банка.

В регуляторе отмечают, что злоумышленники маскируют свои схемы под инвестиционные программы с цифровым рублем. При этом таких программ не существует, а цифровой рубль пока что находится в режиме пилота.

Мошенники активно используют тему цифрового рубля, потому что это новая и пока слабо понятная большинству граждан технология, отмечает депутат Госдумы, член комитета по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Сочетание новизны и авторитетности делает тему цифрового рубля идеальной «приманкой» для обмана. Люди не до конца понимают, как именно работает цифровой рубль, но слышали о его запуске, что создаёт благоприятную почву для манипуляций, – отметил депутат.

Немкин подчеркнул, что Банк России не реализует никаких инвестиционных программ с цифровым рублем.

Цифровой рубль находится на стадии пилотного проекта, и его основное назначение – это создание новой формы расчётных операций, а не инвестиционного инструмента. Если в будущем Центральный банк будет разрабатывать подобные продукты, информация об этом будет представлена публично, через официальные источники, с чёткими условиями, процедурами и перечнем уполномоченных организаций, – отметил он.

Немкин напомнил, что массовое внедрение цифрового рубля запланировано на 2026 год: «Внедрение будет поэтапным и продолжится до 2028 года. Ни о каких инвестпрограммах до полноценной интеграции цифрового рубля в финансовую систему страны говорить нельзя», – подчеркнул он.

Также получила распространение схема обмана с виртуальными картами, отметили в Банке России. Злоумышленники представляются сотрудниками банков и сообщают о попытке украсть средства. Они убеждают установить вредоносное приложение, которое создает цифровой дубликат карты жертвы.

Мошенники просят жертву запустить установленное приложение, поднести свою карту к мобильному телефону и ввести подтверждающий СМС-код от банка якобы для авторизации в приложении регулятора и спасения денег на счете, – уточнили в регуляторе.

Впоследствии такое ПО позволяет снимать деньги с помощью смартфона через банкоматы с NFC-опцией.

Как подчеркнул Немкин, главный инструмент защиты от подобных схем – критическое мышление.

Мошенники всё чаще действуют не через грубую силу, а через психологическое давление – они создают ощущение срочности, угрозы, официальности. Зачастую это работает именно потому, что человек не успевает осмыслить происходящее. Важно задавать себе вопросы: откуда пришло сообщение, почему просят установить стороннее приложение, почему требуют срочно ввести данные, – отметил депутат.

Он добавил, что защита от подобных атак должна строиться на информированности и привычке перепроверять.

Нельзя передавать коды из СМС, устанавливать приложения по просьбе неизвестных лиц, вводить данные карт на незнакомых сайтах. Только осознанное поведение пользователя в сочетании с технической защитой может обеспечить реальную безопасность, – заключил Немкин.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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