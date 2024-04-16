Банки намерены сократить выдачу льготной ипотеки

Семейная ипотека в 2024 году будет продлена на несколько лет, отмечают в «Эксперт РА». Это уже подтвердил Минфин: она будет действовать до 2030 года. Льготная ипотека, скорее всего, станет более адресной — для отдельных регионов, где отмечается слабый спрос со стороны населения.

Итогом подобных изменений станет более адресный характер ипотечных госпрограмм, которые будут направлены, прежде всего, на поддержку слабозащищенной части населения и снизят инвестиционную составляющую в ипотеке за счет государства, — отмечают аналитики агентства.

Они напомнили: декабрьские изменения повлияли и на заемщиков, снизив максимальный размер кредита вдвое, и на банки, уменьшив для них субсидии.

В связи с этим доля льготной ипотеки в кредитных выдачах снизится до 45%. Такая тенденция наблюдается и сейчас: по итогам января-февраля текущего года банки предоставили на 14% меньше ипотечных кредитов в стоимостном выражении, чем за аналогичный период в 2023 году, следует из данных Банка России.

Как прогнозируют в «Эксперт РА», ипотечные выдачи снизятся на 30% в 2024 году — из-за регулирования госпрограмм, ставших главным драйвером прошлого года (+62%). Это приведет к замедлению динамики ипотечного портфеля: вместо 30%-го прироста рынок, скорее всего, увидит 13%-й. Речи о сжатии, конечно, не идет: такие же темпы наблюдались в 2015-2016 годах.

Значительное влияние на динамику ипотеки оказали расширенные льготные госпрограммы за счет двукратного разрыва в стоимости льготного и рыночного ипотечного кредитов, — отмечается в исследовании. — Вместе с этим спрос на ипотеку был простимулирован новостями о дальнейшем ужесточении условий по льготным ипотечным программам в 2024 году и высокими инфляционными ожиданиями населения.

Если объем выдач льготных ипотечных программ с 2020 по 2022 годы не превышал 2,3 трлн руб., то в прошлом резко подскочил до 4,7 трлн руб. И новые ипотечные рекорды точно не будут поставлены в текущем году, говорится в обзоре. Во-первых, условия льготных программ существенно трансформировались и летом их будут еще видоизменять. Во-вторых, Банк России усиливает контроль за качеством выдаваемых кредитов. Так, выросли требования — макронадбавки — по кредитам с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).

Рыночные выдачи будут восстанавливаться при установлении ставок на уровне менее 13%, что, по оценкам агентства, произойдет не раньше второго полугодия 2024 года по мере снижения ключевой ставки, — отмечается в обзоре.

Кроме того, качество выдачи ипотечных кредитов улучшится. Доля выдач заемщикам, чьи расходы на выплату по кредитам превышают 80% доходов, сократится с 46 до 30% к концу 2024 года.

источник: «Российская газета»