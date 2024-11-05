Банки получили ещё 7,3 млрд рублей на IT-ипотеку

В рамках перераспределения лимиты увеличены у 11 кредиторов, в том числе у Сбера — на 2,8 млрд рублей, Альфа-Банка — на 1 млрд рублей, РСХБ — на 1,6 млрд, Металлинвестбанка — на 0,5 млрд и ПСБ — на 0,8 млрд рублей, — сообщила Светлана Некрасова.

Финансовый эксперт, аналитик Виталий Калугин в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала предположил, что выделенной суммы кредитным организациям может хватить до конца текущего года — «учитывая, что с июля из программы исключили Москву и Санкт-Петербург».