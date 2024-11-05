Банки получили ещё 7,3 млрд рублей на IT-ипотеку

В рамках перераспределения лимиты увеличены у 11 кредиторов, в том числе у Сбера — на 2,8 млрд рублей, Альфа-Банка — на 1 млрд рублей, РСХБ — на 1,6 млрд, Металлинвестбанка — на 0,5 млрд и ПСБ — на 0,8 млрд рублей, — сообщила Светлана Некрасова.
Финансовый эксперт, аналитик Виталий Калугин в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала предположил, что выделенной суммы кредитным организациям может хватить до конца текущего года — «учитывая, что с июля из программы исключили Москву и Санкт-Петербург».
Спрос на этот продукт резко упал. Айтишники предпочитают стекаться в столицы. Теперь лимиты по IT-ипотеке распределяют между областными центрами, в которых IT-специалистов становится всё меньше. Вообще 7 млрд — смешная сумма. Но поскольку до конца года остаётся два месяца, думаю, что этих денег хватит вполне, — сказал Виталий Калугин.
По словам руководителя центра управления недвижимостью «Курмачёвы» Артёма Курмачёва, своеобразным стоп-фактором для заёмщиков является непостоянный характер программы.
Специалист IT-сферы может изменить место работы, например, и перейти в другую IT-компанию, но которая не имеет аккредитации в Минцифры. Не говоря уже о кардинальной смене направления работы. И всё. Льготная ставка потеряна. Данная проблема никуда не делась, — заявил специалист.
Ранее стало известно, что условия выдачи IT-ипотеки могут скорректировать. В частности, обсуждается возможность разрешить IT-специалистам, которые живут в регионах, но работают на столичные компании, брать льготные кредиты на жильё под 6%. По словам замминистра финансов РФ Ивана Чебескова, программу донастроят, если Минцифры решит, что это поможет более эффективно достичь поставленных целей.
источник: ЦИАН
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