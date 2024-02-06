Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | «Банковские процентики». В Севастополе менеджер банка нагло обирала клиентов
актуально в республике
«Банковские процентики». В Севастополе менеджер банка нагло обирала клиентов
Иллюстрация: pikist.com

«Банковские процентики». В Севастополе менеджер банка нагло обирала клиентов

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:01 06.02.2024

В Севастополе полиция подозревает менеджера банка в хищении более 18 млн. рублей у 21 вкладчика. По ч. 4 ст. 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.

По версии следствия 31-летняя местная жительница, являясь ведущим клиентским менеджером одного из коммерческих банков, действуя в сговоре с неустановленными лицами, на протяжении нескольких лет обманом похищала денежные средства у вкладчиков.

Для реализации противоправной схемы она подыскивала потенциальных клиентов и убеждала их заключать договоры вкладов под выгодные проценты. После зачисления финансов менеджер составляла поддельные платёжные документы, перечисляла чужие деньги на ранее открытые подконтрольные ей и её подельникам банковские счета, а после обналичивала в банкоматах. Об этих махинациях руководству банка стало известно после того, как в кредитное учреждение обратился один из клиентов, желавший получить часть своих денежных накоплений, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Следователями полиции установлено, что от аферы пострадал 21 вкладчик, которым причинён материальный ущерб на общую сумму более 18 миллионов рублей.

Узнайте больше:  В Саках задержаны подозреваемые в сбыте наркотиков и незаконном хранении боеприпасов

В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления и привлечение к ответственности всех участников мошеннической схемы.

Просмотры: 2 116

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: УМВД России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
УМВД России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.