«Банковские процентики». В Севастополе менеджер банка нагло обирала клиентов

В Севастополе полиция подозревает менеджера банка в хищении более 18 млн. рублей у 21 вкладчика. По ч. 4 ст. 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.

По версии следствия 31-летняя местная жительница, являясь ведущим клиентским менеджером одного из коммерческих банков, действуя в сговоре с неустановленными лицами, на протяжении нескольких лет обманом похищала денежные средства у вкладчиков.

Для реализации противоправной схемы она подыскивала потенциальных клиентов и убеждала их заключать договоры вкладов под выгодные проценты. После зачисления финансов менеджер составляла поддельные платёжные документы, перечисляла чужие деньги на ранее открытые подконтрольные ей и её подельникам банковские счета, а после обналичивала в банкоматах. Об этих махинациях руководству банка стало известно после того, как в кредитное учреждение обратился один из клиентов, желавший получить часть своих денежных накоплений, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Следователями полиции установлено, что от аферы пострадал 21 вкладчик, которым причинён материальный ущерб на общую сумму более 18 миллионов рублей.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления и привлечение к ответственности всех участников мошеннической схемы.