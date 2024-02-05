Баня, квартира, частный дом. Что горело в Крыму на выходных

Ежедневные сообщения о потушенных пожарах выглядят рутинно, если только не поставить себя на место участников этих драм – погорельцев, вмиг столкнувшихся с серьезными бедами и проблемами, пожарных, сражающихся с огнем, отстаивающих каждый квадратный метр жилых построек… Увы, пожары этой зимой в крымских селах не прост ежедневные. Возгорания фиксируются по несколько раз на дню.

Сообщение о пожаре в пгт. Вольном Джанкойского района поступило в чрезвычайное ведомство 3 февраля, 01:41. В одной из квартир пятиэтажного жилого дома произошло возгорание.

На месте работали сотрудники ПЧ с. Рощино ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и ГУ МЧС России по РК. Проложив рукавные линии, огнеборцы оперативно потушили пожар на площади 2 кв. метра, не допустив дальнейшего распространения пламени. Пострадавших нет, причины установят эксперты, — сообщили в МЧС РК.

Утром в субботу, 3 февраля (в 08:38) поступил сигнал о пожаре в с. Плодовое Нижнегорского района. Там на территории частного домовладения горела баня. Возникла угроза дальнейшего распространения огня на жилой дом. Сотрудники МЧС проложили рукавные линии и приступили к тушению огня. В течение часа пожар был полностью ликвидирован. Благодаря слаженной работе огнеборцев удалось избежать дальнейшего распространения огня.

Рано утром в воскресенье, 4 февраля загорелся частный жилой дом в пгт. Новоселовском. Жильцы эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.

В течение 2-х часов пламя было полностью ликвидировано на площади 80 кв. метров Пострадавших нет. По предварительной информации, причиной пожара стало использование неисправного отопительного электроприбора, — отметили в МЧС РК.

Хроника ежедневных происшествий? Скорее летопись профессионализма и отваги крымских огнеборцев.