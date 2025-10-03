Барахтный сезон в Крыму — каким он будет и сколько продлится

При этом последний месяц западный берег быстрее падает, чем восточный. Возможно, это связано с тем, что основная масса туристов – это автомобильные туристы, а им ближе ехать на восток, – предполагает Ромашкин.

По его словам, большинство туристов традиционно выбирают крымское Южнобережье: более 50% бронирований приходятся на средства размещения Большой Ялты и Большой Алушты и примерно по 25% – это западный и восточный берега полуострова.

Крым сохраняет позитивный настрой и результат этого года в бархатный сезон окажется лучше, чем прошлогодний и в сентябре, и в октябре. Рост по заселениям в сентябре – 40%. Октябрь также будет лучше, чем прошлый где-то в два раза. Это видно по текущим цифрам, хотя октябрьские бронирования еще продолжаются, – рассказал РИА Новости Крым вице-президент Ассоциации туроператор России по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор крупнейшего туроператора Сергей Ромашкин.

Туристы выбирают СПА и ЭКО

Выбор крымского Южнобережья осенью объясняется большим количеством красивых природных и исторический локаций и экскурсионных маршрутов – в сентябре и октябре купаться в море рискуют не все, вместо этого гости полуострова предпочитают любоваться южнобережными дворцами и потрясающими горными пейзажами без палящего солнца и изнурительной жары. Так считает председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова. При этом жить осенний турист предпочитает в отелях со СПА-инфраструктурой.

Все объекты, у которых есть собственная инфраструктура – СПА, анимационные программы, система «Все включено» – загружены под 80%. Те, у кого кроме моря ничего нет, – это больше командировочные или бюджетные отдыхающие, в данном случае загрузка составляет не более 40%, – констатирует глава Ассоциации.

При этом она подчеркивает: сезонные средства размещения в Крыму уже закрылись, принимать гостей продолжают оставшихся 30%. Большинство из них отмечают новую тенденцию: туристы предпочитают эко-отдых, отдых на природе. Такие туры все чаще выбирают местные туристы, и это позволяет еще повышать загрузку в выходные дни. В целом, по ее словам, в октябре крымские отельеры ожидают до 50% заполняемости своих средств размещения.