Барахтный сезон в Крыму — каким он будет и сколько продлится

03.10.2025

Высокий сезон позади, в Крыму становится прохладнее, небо то и дело затягивают серые тучи, однако все это не мешает туристам выбирать полуостров местом осеннего отдыха – рост бронирований по сравнению с прошлым годом составляет до 40%, а самые смелые еще совершают морские купания. Температура морской воды позволяет – до 21 градуса у восточного берега. О том, как проходит крымский бархатный сезон-2025 и чего ждать от погоды в октябре – в материале РИА Новости Крым.

Бронирования в рост

Крым сохраняет позитивный настрой и результат этого года в бархатный сезон окажется лучше, чем прошлогодний и в сентябре, и в октябре. Рост по заселениям в сентябре – 40%. Октябрь также будет лучше, чем прошлый где-то в два раза. Это видно по текущим цифрам, хотя октябрьские бронирования еще продолжаются, – рассказал РИА Новости Крым вице-президент Ассоциации туроператор России по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор крупнейшего туроператора Сергей Ромашкин.

По его словам, большинство туристов традиционно выбирают крымское Южнобережье: более 50% бронирований приходятся на средства размещения Большой Ялты и Большой Алушты и примерно по 25% – это западный и восточный берега полуострова.

При этом последний месяц западный берег быстрее падает, чем восточный. Возможно, это связано с тем, что основная масса туристов – это автомобильные туристы, а им ближе ехать на восток, – предполагает Ромашкин.

Туристы выбирают СПА и ЭКО

Выбор крымского Южнобережья осенью объясняется большим количеством красивых природных и исторический локаций и экскурсионных маршрутов – в сентябре и октябре купаться в море рискуют не все, вместо этого гости полуострова предпочитают любоваться южнобережными дворцами и потрясающими горными пейзажами без палящего солнца и изнурительной жары. Так считает председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова. При этом жить осенний турист предпочитает в отелях со СПА-инфраструктурой.

Все объекты, у которых есть собственная инфраструктура – СПА, анимационные программы, система «Все включено» – загружены под 80%. Те, у кого кроме моря ничего нет, – это больше командировочные или бюджетные отдыхающие, в данном случае загрузка составляет не более 40%, – констатирует глава Ассоциации.

При этом она подчеркивает: сезонные средства размещения в Крыму уже закрылись, принимать гостей продолжают оставшихся 30%. Большинство из них отмечают новую тенденцию: туристы предпочитают эко-отдых, отдых на природе. Такие туры все чаще выбирают местные туристы, и это позволяет еще повышать загрузку в выходные дни. В целом, по ее словам, в октябре крымские отельеры ожидают до 50% заполняемости своих средств размещения.

Узнайте больше:  В Крыму прошли самооценку и вошли в единый реестр первые 50 гостевых домов

Погода в Крыму в октябре

По данным синоптиков, в ближайшие два дня в Крыму будет тепло и солнечно. Как рассказала РИА Новости Крым глава республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, 2 и 3 октября температура воздуха днем составит 18…20 градусов тепла, ночью ожидается +7…12, ветер юго-восточный, усилится до 15 м/с.

В субботу, 4 числа, холодный атмосферный фронт принесет дожди, которые начнутся во второй половине дня местами и продолжатся в течение суток 5 октября. Но температурный фон еще будет достаточно высокий: до +19…+22 в субботу и +15…+20 в воскресенье. Ночи также еще комфортные – до +16 градусов тепла, – прогнозирует Любецкая.

Следующая неделя откроется солнечной погодой. 6 и 7 октября осадков не ожидается, ночной температурный фон уже осенний – от +8 до +13 градусов. Днем в понедельник и вторник ожидается 15…20 градусов тепла.

8 и 9 числа есть вероятность кратковременных дождей. Ночные температуры останутся без изменений, дневные понизятся до 15…19 градусов тепла. 10 и 11 октября – без осадков, +15…+20 градусов днем, +5…+10 – ночами, – продолжает собеседница.

А вот температура морской воды по состоянию на 1 октября еще почти летняя: у западного побережья – до +18, на восточном, в частности, в Феодосии +21, в Ялте +20. Азовскоем оре уже остыло до +16 градусов.

Более шести миллионов туристов посетили Республику Крым с начала года, сообщил ранее в среду глава региона Сергей Аксенов. Только в сентябре в Крыму отдохнули 745 тысяч человек, что на 16% больше, чем в прошлом году.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 29

