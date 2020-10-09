Бархатный сезон продолжается: крымские отели и санатории загружены

Отели и санатории Крыма, отмечает
Судя по всему, октябрь будет также крайне успешным, поскольку по целому ряду объектов размещения загрузка достигает 90% и даже 100% в некоторых случаях. У нас очень хорошие перспективы по ноябрю и декабрю, — цитирует ТАСС министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.
С Минкурортов РК подчёркивают: Крым — это традиционный курорт для лечения и реабилитации заболеваний, связанных с дыхательной системой.
А это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии. С одной стороны, для туристической сферы Крыма это возможность продлить сезон, с другой — серьезная ответственность, потому что, как и говорилось ранее, главное в курортном сезоне 2020 года — это безопасность гостей и жителей Крыма, — заявил Вадим Волченко.
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