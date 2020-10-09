Бархатный сезон продолжается: крымские отели и санатории загружены

Отели и санатории Крыма, отмечает ТАСС , в продолжающийся на полуострове бархатный сезон загружены на 90%. В 2020 году курортный сезон начался начался с задержкой из-за пандемии нового коронавируса. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 до 2 млн туристов. При этом с начала года в регионе уже побывали более 5 млн отдыхающих, а в сентябре турпоток превысил 1,1 млн человек, что на 40% больше прошлогоднего показателя.

Судя по всему, октябрь будет также крайне успешным, поскольку по целому ряду объектов размещения загрузка достигает 90% и даже 100% в некоторых случаях. У нас очень хорошие перспективы по ноябрю и декабрю, — цитирует ТАСС министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

С Минкурортов РК подчёркивают: Крым — это традиционный курорт для лечения и реабилитации заболеваний, связанных с дыхательной системой.

А это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии. С одной стороны, для туристической сферы Крыма это возможность продлить сезон, с другой — серьезная ответственность, потому что, как и говорилось ранее, главное в курортном сезоне 2020 года — это безопасность гостей и жителей Крыма, — заявил Вадим Волченко.