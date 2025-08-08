Бархатный сезон в Крыму — что с ценами на отдых и бронированием

Бархатный сезон в Крыму начинается примерно в начале сентября и длится, как правило, несколько недель. Многие предпочитают отдыхать в период, когда жара уже спадает, туристов становится меньше, а море еще хорошо прогрето. Об этом свидетельствуют и цифры: по данным российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Судак входят в десятку самых популярных направлений для поездок в бархатный сезон в этом году.
Используй удобное оглавление:
Цены в отелях Крыма в бархатный сезон
Как отмечают туроператоры, примерно с середины сентября крымские отели начинают постепенное снижение цен. В зависимости от гостиницы, разница может составлять до 20–25% по сравнению с августом. При этом, с учетом повышенного спроса, в ряде средств размещения возможен дефицит мест.
Туроператоры оценивают текущую загрузку популярных отелей и санаториев Крыма на бархатный период в 50–60%. По их прогнозам, по мере приближения осени она будет только увеличиваться, а значит, в ряде объектов возможен дефицит мест, — отмечают в АТОР.
Речь, в частности, идет о санаториях и пансионатах, поскольку оздоровительные туры больше всего востребованы в это время года. К примеру, в санаториях западного берега Крыма, где лечат сакскими грязями. Также уже распроданы номера повышенной комфортности и семейные в некоторых топовых гостиницах полуострова.
По данным сервиса бронирования, средняя цена за ночь в отелях Ялты составляет 4982 рубля с человека, в Алуште ― 4428 рублей, в Феодосии ― 3389 рублей, в Евпатории ― 3451 рубль, в Судаке ― 3600 рублей.
В среднем недельный отдых в Крыму на двоих в середине сентября в бюджетной гостинице обойдется от 16 тыс. руб. до 30 тыс. рублей, в отеле среднего уровня – от 35 до 65 тыс. рублей, в отеле 4–5 «звезд» – от 90 тыс. руб. и выше.
Экскурсионные туры в Крым
Данный вид отдыха в бархатный сезон менее популярен, чем пляжный, но пользуется стабильным спросом. Как отмечают туроператоры, число продаж где-то осталось на уровне прошлого года, где-то увеличилось на 10%.
Самые востребованные экскурсионные программы охватывают достопримечательности Севастополя, а также восточного побережья и ЮБК. При этом большая часть бронирований приходится на октябрь–ноябрь, когда становится значительно прохладнее, а потому гораздо комфортнее совершать длительные пешие прогулки.
Крымский мост или сухопутный коридор
Добраться в Крым с материка можно по мосту через Керченский пролив или по сухопутному коридору через новые регионы России. И там, и там установлены пункты пропуска, где багаж и транспорт обязательно проверят. Из-за этого в дни пиковых нагрузок, особенно в высокий сезон, перед досмотровыми комплексами выстраиваются большие очереди.
Согласно прогнозам на сентябрь, до четырех часов придется ожидать проезда по Крымскому мосту тем, кто планирует путешествие 1 и 2, 12 и 13 сентября. При этом в первые дни месяца пробки ожидаются со стороны Тамани, а 12 и 13 — на выезд из Крыма.
Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Что касается сухопутного коридора, приехать на отдых в Крым туристы могут через пункты пропуска «Джанкой», «Перекоп» и «Армянск». Они работают круглосуточно. На территории этих пунктов, как и на досмотре перед Крымским мостом, проводится полная проверка вещей и багажа.
Это необходимо для безопасности как самих гостей, так и жителей полуострова. Кроме того, на самой трассе в Крым находятся посты военной полиции, военной комендатуры, которые могут проверить документы. Поэтому паспорта, свидетельства о рождении детей и документы на автомобиль должны обязательно быть с собой.
С начала года Крым посетили более 3,7 миллиона туристов. Об этом ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов. По его данным, это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По информации Аксенова, самым популярным местом у туристов остается Южный берег Крыма, который принял 48% общего турпотока. 26% отдыхающих выбрали западное, 14% – восточное побережье.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический