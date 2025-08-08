Бархатный сезон в Крыму — что с ценами на отдых и бронированием

Бархатный сезон в Крыму начинается примерно в начале сентября и длится, как правило, несколько недель. Многие предпочитают отдыхать в период, когда жара уже спадает, туристов становится меньше, а море еще хорошо прогрето. Об этом свидетельствуют и цифры: по данным российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Судак входят в десятку самых популярных направлений для поездок в бархатный сезон в этом году.

Как отмечают туроператоры, примерно с середины сентября крымские отели начинают постепенное снижение цен. В зависимости от гостиницы, разница может составлять до 20–25% по сравнению с августом. При этом, с учетом повышенного спроса, в ряде средств размещения возможен дефицит мест.

Туроператоры оценивают текущую загрузку популярных отелей и санаториев Крыма на бархатный период в 50–60%. По их прогнозам, по мере приближения осени она будет только увеличиваться, а значит, в ряде объектов возможен дефицит мест, — отмечают в АТОР.

Речь, в частности, идет о санаториях и пансионатах, поскольку оздоровительные туры больше всего востребованы в это время года. К примеру, в санаториях западного берега Крыма, где лечат сакскими грязями. Также уже распроданы номера повышенной комфортности и семейные в некоторых топовых гостиницах полуострова.

По данным сервиса бронирования, средняя цена за ночь в отелях Ялты составляет 4982 рубля с человека, в Алуште ― 4428 рублей, в Феодосии ― 3389 рублей, в Евпатории ― 3451 рубль, в Судаке ― 3600 рублей.

В среднем недельный отдых в Крыму на двоих в середине сентября в бюджетной гостинице обойдется от 16 тыс. руб. до 30 тыс. рублей, в отеле среднего уровня – от 35 до 65 тыс. рублей, в отеле 4–5 «звезд» – от 90 тыс. руб. и выше.