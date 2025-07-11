Бархатный сезон в Крыму может затянуться до октября

Аномальная жара летом 2025 года может прогреть Азовское и Черное моря и увеличить продолжительность бархатного сезона в Республике Крым. Об этом сообщил

Штормовое предупреждение об аномальной жаре действует и в Республике Крым: с 8 по 12 июля средняя суточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов. Максимальная температура воздуха в эти дни составит 38 градусов тепла, далее 13-14 июля будет до 36-37 градусов тепла. При этом до конца месяца осадков преимущественно не ожидается.

Бархатный сезон в Крыму — это период ранней осени (обычно с сентября до начала октября), когда погода теплая, но не слишком жаркая, что идеально подходит для туризма, включая пляжный отдых и экскурсии. Обычно этот период длится порядка 4 недель.

Жара и ясная погода второй половины лета 2025, хорошо могут прогреть Азовское и Черное моря, что может продлить купальный сезон до конца сентября или даже начала октября. Температура воды — ключевой фактор для пляжной рекреации. Если тепло сохранится в начале осени, это создаст комфортные условия для отдыха дольше обычного, — сказал Вахрушев.

Ученый отметил, что бархатный сезон зависит не только от температуры, но и от наличия осенних штормов, особенно на Черном море, что может ограничить пляжный отдых, даже если море и воздух останутся теплыми. Однако бархатный сезон привлекает не только любителей пляжей, но и туристов, интересующихся экскурсиями и оздоровлением, что делает его выгодным независимо от купания.

С учетом этих факторов, пляжный сегмент бархатного сезона в этом году может продлиться на 1-2 недели дольше, до середины октября, если штормовая активность будет низкой. В целом же сезон останется активным в сентябре и начале октября, что стало типичным для Крыма в последние годы, — сказал эксперт.

источник: ТАСС