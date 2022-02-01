Барные и крутящиеся стулья, экологичность и смешение стилей. Модная квартира-2022 — какая она?

Если планируете в 2022 году ремонт в квартире со статусом «модный», то эксперты советуют — не гнаться за современными тенденциями, стараясь выдержать их целиком и полностью. Говорят, практически всё, что нынче выдают дизайнеры и архитекторы «на гора» — история, если не сиюминутная, то всего лишь на год-два точно. При этом отказываться от ремонта они точно не рекомендуют по той простой причине, что дальше — будет дороже. Патовая ситуация? Нет. Специалисты дают подсказку: модным помещение делает вовсе не ремонт в целом, а детали, которые притягивают к себе внимание. В частности, плюс-минус необычная мебель. Так, к примеру, в 2022 году «погоду» в квартирах всего мира будут делать крутящиеся стулья. Самых разных форм, созданные из самых разных материалов, самых разных цветов. Причём, по словам специалистов, такого рода кресла отлично будут «служить службу» в помещениях любого назначения. В спальне, в кухне, в коридоре, в детской, на балконе. И вовсе необязательно, чтобы такие стулья были вычурными. Лаконичность — вот, что будет «править миром», подчёркивают знатоки, в ближайшие пять-шесть лет.

Тренды-2022 в интерьере

На чём ещё можно сделать акцент в 2022 году при обустройстве квартиры? Тенденции таковы:

Винтажная мебель . В тренде стилистические решения 70-х годов прошлого века. Речь идёт как о мебели, так и о разнообразных безделушках, которыми принято было украшать квартиры тех лет. Но! Речь идёт исключительно о добротных вещах! Оправдываться, что те же разваливающиеся от старости бабушкины сундуки да комоды, до сих пор не отправились на свалку только потому, что нынче это тренд сезона — плохая идея!

. В тренде стилистические решения 70-х годов прошлого века. Речь идёт как о мебели, так и о разнообразных безделушках, которыми принято было украшать квартиры тех лет. Но! Речь идёт исключительно о добротных вещах! Оправдываться, что те же разваливающиеся от старости бабушкины сундуки да комоды, до сих пор не отправились на свалку только потому, что нынче это тренд сезона — плохая идея! Природные оттенки и материалы. Экологичность — тенденция, набирающая обороты. Из моды она не выйдет в следующее десятилетие точно, так что акцент на таких материалах точно стоит делать. Как и на колорах…

Экологичность — тенденция, набирающая обороты. Из моды она не выйдет в следующее десятилетие точно, так что акцент на таких материалах точно стоит делать. Как и на колорах… Осознанность. Здесь речь идёт о том, что в моде — отсутствие в интерьере лишних вещей. Пользуетесь предметом мебели — в помещение оно есть. Не пользуетесь — не захламляйте территорию.

Тренды-2022: какие помещения в центре внимания?

Здесь отметим: пандемия коронавируса свой след в том, что касается назначения помещений, оставила. А суть в том, что между комнатами начали стираться границы. В гостиные переехали спальные места, в спальни — офисные столы.

Что говорят по этому поводу специалисты? Уверяют: тенденция будет прослеживаться и в 2022 году. Потому, рассуждая о том, на какие помещения в квартире делать акцент и в первую очередь приводить в порядок, сходятся во мнении — это кухня.

На каких предметах интерьера выстраивать «картинку»? Дизайнеры советуют утилитарные предметы обыгрывать при помощи необычных для жилых помещений. Высокие барные стулья точно будут кстати.

Ну и главный момент, который необходимо учитывать, замахиваясь на ремонт в 2022 году, а точнее это — отличное решение для многих. Нет чётких границ, связанных с поддержанием в точности тех или иных стилей в интерьере! Актуальная тенденция — смешение разных направлений. Дизайнеры призывают вовсю проявлять свою индивидуальность. Вплоть до эклектики. Однако, два предупреждения: не переборщите с миксом — превращать квартиру в склад вещей, предметов быта, мебели и т.д., абсолютно не сочетающихся между собой, точно не стоит.

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