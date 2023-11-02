«Барселоне» не стоит паниковать из-за поражения в Эль Класико. Лучшее время этой команды еще впереди 

Драматическое домашнее поражение от мадридского «Реала» сильно ударило по команде Хави, но у него есть много причин для оптимизма в будущем. Хави правильно выбрал тактику для «Барсы» и после игры признался, что доволен поединком. Ведь иногда все сводится к тому, что у другой команды есть один из лучших игроков мира. В этом нет ничего постыдного. Испанское первенство привлекает внимание миллионов болельщиков, а некоторые из них заключают пари на поединки. Важно знать, что на страницах портала Bookmaker Ratings можно получить информацию о легальных беттинговых организациях.

У Хави уникальный возрастной состав. Здесь можно найти большой опыт: Левандовски, Гюндоган, Ромеу, Маркос Алонсо и Тер Стеген — всем чуть больше 30. К этому моменту Де Йонг, Феликс и Кунде тоже являются ветеранами игры, несмотря на то, что они только перевалили за 20-летний рубеж.

Однако в остальном это довольно молодое подразделение. Гави, Педри и Бальде постоянно учатся и развиваются. 16-летний Ямал будет становиться лучше с каждой игрой. Тем временем у Фермина есть попросту мешки с потенциалом. Сам тренер также еще относительно неопытен в своей карьере: за его плечами всего два года работы на высшем европейском уровне.

Хави неоднократно говорил о постоянном улучшении своей команды и на пресс-конференциях вел себя спокойно. Это тренер, который знает, что его команда может побеждать, но также осознает, что ей необходимо совершенствоваться. Но, возможно, что еще важнее, он доверяет своей команде.

Отличием «Мадрида» в субботу стало то, что в их распоряжении оказался лучший по форме игрок в мире. Беллингем превзошел все высокие ожидания, возлагавшиеся на него после его летнего прибытия за 103 миллиона евро, и мало кто (если вообще вообще кто-либо) мог предсказать, что он будет забивать со скоростью, сопоставимой с показателями Криштиану Роналду.

Возможность обратиться к такому игроку – огромная роскошь для Карло Анчелотти. Беллингем уже выиграл для них несколько матчей — и, если не произойдет неожиданного изменения формы или травмы, скорее всего, продолжит это делать.

Но что у блаугранас действительно есть, так это несколько игроков по всему полю, которые могут аналогичным образом влиять на игру. Несмотря на свой возраст, Левандовски вполне мог спокойно забить в этом сезоне более 30 голов. Феликс уже сыграл решающую роль в победах над «Сельтой» и «Антверпеном». Между тем, когда наступают самые важные игры, в Гюндогане, кажется, что-то пробуждается. Он постоянно боролся за «Манчестер Сити», пока они приближались к трофеям, и его гол в субботу говорит о том, что он упаковал этот ген в свой чемодан, когда направлялся в столицу Каталонии.

Год или два назад «Барса» могла быть искренне обеспокоена отсутствием у нее очевидных талантов, способных побеждать в матчах. Теперь этой проблемы не существует.

А зимой ситуация может существенно измениться. У «Барсы» уже есть соглашение о привлечении высокорейтингового нападающего Витора Роке в клуб в январе после заключения сделки на 35 миллионов евро. Репутация 18-летнего игрока на высшем уровне может быть поставлена ​​под сомнение, но он, безусловно, добавит команде энергии и качества, а также принесет некоторое облегчение стареющим ногам Левандовски.

Сообщения ESPN предполагают, что «блауграна» также рассчитывает на еще один разворот в январском окне. Ромеу до сих пор выступал превосходно, но «Барса» слаба на его позиции, а Гави и Гюндоган в опорной зоне тоже не особо вдохновляют.

Любая сделка должна быть краткосрочной ссудой, таковы финансовые ограничения «Барсы», но некоторые таланты обязательно появятся. Один-два ловких удара могут превратить очень хорошую команду в великую.

И, возможно, в более широком смысле, у «Барсы» есть бонус в виде опыта. В основном это та же команда, которая выиграла Ла Лигу с разницей в 10 очков в прошлом сезоне, с тем же тренером. У этой команды, несмотря на все ее успехи, были и неудачи. Они были легко обыграны в своем первом Эль Класико в кампании и не смогли выйти из группы Лиги Чемпионов. Ходили искренние разговоры о том, что Хави могут уволить в ноябре. В Каталонии были плохие времена.

Поворот в начале 2023 года, начавшийся с победы над главными соперниками в Суперкубке Испании, привел к тому, что «Барса» завоевала титул. Их игра не выглядела особенно красиво, но подопечные Хави в первые несколько месяцев календарного года собрали воедино беспроигрышную серию, которая в конечном итоге привела их к победе в чемпионате.

Теперь команда стала еще лучше. И несмотря на все давление, которое окружает «Барселону», вес бренда и юридические проблемы, в которых оказался клуб, эти ключевые персонажи знают, что нужно для победы. Одного этого должно быть достаточно, чтобы сохранить веру.