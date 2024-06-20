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«Барышни» приехали на пляж, «чисто к морю на машинке». Скандал в Оленевке

«Барышни» приехали на пляж, «чисто к морю на машинке». Скандал в Оленевке

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:22 20.06.2024

В Черноморском районе полицейскими проводится комплекс проверочных мероприятий по факту выявленной публикации в сети Интернет. Вот эта запись инцидента на пляже в Оленевке, даем ссылку из-за излишне эмоциональных оценок за кадром.

В полицию Черноморского района поступило сообщение от граждан о том, что две женщины на автомобиле заехали на территорию пляжа, где в это время находились люди с детьми, повредив колесами машины деревянные дорожки, а на замечания отдыхающих отвечали агрессивно. По словам граждан, женщины могли быть нетрезвы. Полицейские незамедлительно отреагировали на данный факт и установили личности женщин. Ими оказались местные жительницы, 41 и 45-лет. Женщины были доставлены в отделение полиции для установления обстоятельств, — сообщили в МВД по РК.

В настоящее время назначена проверка в рамках административного законодательства по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

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PS. Вообще-то там налицо еще и нарушение природоохранного законодательства. За нарушение режима водоохранной зоны (до 500 метров) водного объекта (движение и стоянка транспортных средств), гражданину может быть назначено административное наказание в виде штрафа от 3 до 4 тысяч рублей, должностному лицу – от 8 до 12 тысяч, а для юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей.

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