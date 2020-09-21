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В Симферополе женщина ударила ножом сожителя

Барышня разбушевалась — сожитель «уехал» в больницу. Инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:36 21.09.2020

До десяти лет лишения свободы грозит 41-летней жительнице Севастополя, которая ударила ножом своего сожителя.

Инцидент произошёл во время совместного распития спиртных напитков. Между семейной парой возникла словесная перепалка во время которой женщина схватила со стола кухонный нож и ударила в грудь своего 48-летнего сожителя. Полученная травма заставила мужчину обратиться в медицинское учреждение. Прибывшие на место происшествия сотрудники ОМВД России по Нахимовскому району задержали злоумышленницу, — озвучили детали семейных разборок в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Барышня разбушевалась - сожитель "уехал" в больницу. Инцидент в Севастополе

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