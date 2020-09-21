Барышня разбушевалась — сожитель «уехал» в больницу. Инцидент в Севастополе

До десяти лет лишения свободы грозит 41-летней жительнице Севастополя, которая ударила ножом своего сожителя.

Инцидент произошёл во время совместного распития спиртных напитков. Между семейной парой возникла словесная перепалка во время которой женщина схватила со стола кухонный нож и ударила в грудь своего 48-летнего сожителя. Полученная травма заставила мужчину обратиться в медицинское учреждение. Прибывшие на место происшествия сотрудники ОМВД России по Нахимовскому району задержали злоумышленницу, — озвучили детали семейных разборок в пресс-службе УМВД России в Севастополе.