«Баш на баш»: в Крыму число заболевших коронавирусом за сутки равно числу выздоровевших

За 23 января в Крыму зарегистрировано 226 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 162 выявлены при обращении за медицинской помощью, 64 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3335 человек. Количество выздоровевших за сутки составило 226 человек, выздоровевших за весь период – 25 103 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.