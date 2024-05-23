База Феодосийской детской музыкальной школы №1 пополнилась новым оборудованием

Благодаря финансированию от нацпроекта «Культура» были поставлены новые музыкальные инструменты, такие как: пианино, баян, скрипки, виолончель, струны для скрипок и виолончели. Кроме того, приобретены кресла, а также новая музыкальная литература: учебно-методические пособия и нотный педагогический репертуар. До конца текущего года ожидается очередная поставка музыкальных инструментов и оборудования для других учреждений в сфере культуры Крыма.

Высокого качества инструменты способны передать любой нюанс настроения, донести самый тончайший оттенок звуковой палитры, что очень важно для исполнителей, которые через музыку стремятся выразить характер и образ.

В текущем году в рамках регионального проекта «Культурная среда» на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тысяч человек, новое оснащение получат также МБУДО «Малореченская детская музыкальная школа» г. Алушты, МБУДО «Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка» г. Керчи, МБУДО «Симферопольская детская музыкальная школа №2 имени Алемдара Караманова» МО ГО Симферополь, МБУДО «Детская музыкальная школа имени Георгия Шендерева» ГО Судак, МКУДО «Угловская детская школа искусств» Бахчисарайского района, МБУДО «Гришинская детская музыкальная школа» Первомайского района, МБУДО «Раздольненская детская школа искусств» Раздольненского района и ГБПОУ РК «Крымское художественное училище им. Н.С.Самокиша».

Общая сумма финансирования по оснащению образовательных учреждения в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» в текущем году составит 29,06 млн руб.

Задачи регионального проекта «Культурная среда» направлены на увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения, в том числе оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Благодаря реализации национального проекта с начала 2019 года уже десятки детских школ искусств Республики Крым пополнили свою материально-техническую базу. Всего в рамках нацпроекта «Культура» до 2024 года будет оснащено 27 образовательных учреждений (детские школы искусств и училища) новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)