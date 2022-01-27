Базилик душистый — лекарственные свойства и применение в медицине

Базилик душистый – растение, которое сильно ветвится, высота его варьируется в пределах 30–60 см. Стебли этого растения прямые, имеют четыре грани, сильно разветвляются с основания. Листочки базилика – зелёного или фиолетового цвета, их форма – продолговато-яйцевидная. Листья растения длинные, их длина равна 5,5 см, имеют длинные черешки. Соцветие располагается на конце стебля, оно похоже на кисточку. Каждое соцветие имеет несколько цветков, окраска которых может быть белой, розовой или бело-фиолетовой.

Базилик – растение, у которого чашка состоит из двух губ. Венчик растения белого цвета, состоит из пяти лепестков и четырех тычинок. Листья, стебли и чашечка имеют железки, в которых содержится эфирное масло. Именно это масло и даёт базилику такой удивительный запах и аромат. Цветет базилик в летнее время. Плоды базилика сухие, распадающиеся на 4 орешка.

Выращивание, уход и сбор базилика душистого

Базилик любит тепло, поэтому самыми важными условиями успешного выращивания этого растения являются солнечное место, постоянный полив, тепло и отличная водопроницаемость грунта.

Базилик прекрасно растет в ящике или горшочке, в котором имеется легкая структурная почва. Базилик, который выращивают в контейнере, нужно удобрять. Самое лучшее удобрение для базилика – азотное (оно является стимулятором прироста зеленой массы). В зимнее время базилик можно держать в горшках на кухонном подоконнике (если имеется подсветка) или просто в теплом месте.

Если решитесь выращивать базилик на грядках, то лучшее соседство для него – это томаты, спаржа, капуста и перцы.

Сбор базилика зависит от того, какая часть растения вам нужна. Например, если вам нужна зелень, то основной стебель не нужно срезать. Для этого необходимо постоянно отрезать верхние побеги растения, которые имеют несколько листочков. Если собирать базилик именно так, то он будет ещё долгое время давать зелень, а её хранение будет долгим.

Хотите собрать много базилика для заготовок? В этом случае нужно отрезать весь стебель, но при этом необходимо оставить снизу 4 листочка (это нужно для того, чтобы в скором времени из пазух выросли новые листья).

На стеблях появляются бутоны. Если вы растите базилик для цветов, то оставляйте их, а если вам нужен базилик на листья, то появившиеся бутоны сразу срезайте.

Базилик душистый — полезные свойства

Базилик оказывает антисептическое, обезболивающее, потогонное и бактерицидное действие на организм человека, а также это растение применяют в качестве отхаркивающего, спазмолитического и улучшающего пищеварение средства. Применение базилика оказывает успокаивающее действие при стрессах. Растение приводит в норму менструальный цикл, увеличивает лактацию, тонизирует организм и нейтрализует любой яд. Базилик является афродизиаком.

В базилике содержатся вещества, которые помогают бороться с воспалительными процессами в организме, а также оказывают успокаивающие воздействие на него. Базилик способствует уменьшению отеков. Лекарство от артрита. Заболевания суставов провоцируют отеки и боли. Иногда это может привести даже к поражению сердца, глаз, легких и почек. В базилике содержится большое количество бета-кариофиллена. Исследование, проведенное в Швейцарском федеральном технологическом институте, показало, что бета-кариофиллен помогает переносить артрит и может даже его лечить. В составе растения содержатся эфирные масла, которые помогают защищать организм от бактерий и микробов. Патогенные бактерии вызывают различные заболевания: острый фарингит, холеру, туберкулез и пищевые отравления. Вещества, содержащиеся в базилике, способны предотвратить распространение бактерий за счет подавления их роста и размножения. Богат антиоксидантами, которые помогают регулировать количество свободных радикалов в организме. Свободные радикалы могут вызвать окислительный стресс, который негативно влияет на белки и гены. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы и восстанавливают поврежденные клетки. Благодаря высокому содержанию витамина C базилик способен эффективно бороться с окислительным стрессом в организме. Вещества, содержащиеся в базилике, помогают в борьбе с распространением злокачественных клеток. Они также помогают защищать здоровые клетки в период химиотерапии. Поэтому базилик полезен как профилактическое средство от рака, а также помогает поддерживать организм при лечении. Помогает лечить диабет. Базилик снижает уровень плохого холестерина и триглицеридов. Плохой холестерин может спровоцировать возникновение диабета. Некоторые исследования показали, что базилик можно использовать для лечения и профилактики этого заболевания. Базилик поддерживает функции, которые помогают защищать печень. Растение способствует значительному увеличению выработки детоксифицирующих ферментов и уменьшает накопление жира. Листья базилика способны значительно снижать стресс. Они помогают в защите органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, способствуют снижению уровня сахара в крови и предотвращают возникновение окислительного стресса. Одним из последствий окислительного стресса является преждевременное старение. Базилик способствует поддержанию молодости и здоровья организма. Свободные радикалы очень негативно сказываются на кожном покрове, а воздействие ультрафиолетовых лучей может спровоцировать возникновение темных пятен. Базилик содержит антиоксиданты, которые способны активно бороться с вышеперечисленными эффектами. Полезен для костей. С возрастом костная ткань теряет свою плотность, кости становятся хрупкими, поэтому повышается вероятность переломов. Базилик – это отличный источник витамина K, который помогает поддерживать плотность костей. Поддерживает метаболизм. Марганец, содержащийся в базилике, участвует в процессе обмена веществ. Он поддерживает ферменты, которые помогают в метаболизме холестерина, аминокислот и углеводов. Кроме того, он необходим для метаболизма нескольких связанных с глюкозой витаминов, включая B1 и E. Также медь, содержащаяся в растении, помогает различным ферментам, которые принимают участие в обменных процессах, функционировать должным образом. Может предотвратить эпилепсию – хроническое неврологическое заболевание, характеризующееся рецидивами неспровоцированных приступов. Судороги могут повлиять на здоровье и даже безопасность, особенно если это происходит во время вождения или работы с опасными предметами (например, ножом). Одним из спусковых механизмов эпилептических припадков является низкий уровень марганца. Базилик имеет высокое содержание марганца, и его регулярное употребление может предотвратить приступы.

Для женщин

Базилик полезен для женщин: он содержит не очень много калорий, в его составе нет холестерина, а также он способствует ускорению расщепления жиров, поэтому пряность отлично подойдет в качестве продукта диететического питания. Отвары на основе растения помогают уменьшать боли в период менструации, восстанавливают цикл и усиливают лактацию при грудном вскармливании. Эфирные масла, содержащиеся в растении, очень активно используются в области косметологии, а также помогают устранять ломкость волос и ногтей.

Базилик при беременности

Полезные свойства базилика в период беременности:

Эфирные масла, содержащиеся в растении, а также витамин C и фитонциды помогают иммунной системе защищать организм от инфекций. В период беременности это очень важно, поскольку даже небольшая простуда способна нанести существенный вред будущей матери и ребенку. Базилик помогает при головной боли, поэтому вместо препаратов, прием которых значительно ограничен, можно употреблять данную пряность. Железо и фолиевая кислота поддерживают развитие плода, а также способствуют предотвращению возникновения анемии у беременной женщины. Благодаря калию в составе базилика регулярное употребление пряности помогает избежать возникновения судорог.

Кроме этого, базилик способствует успокоению, нормализует работу сердечной мышцы, обладает ранозаживляющими свойствами и может использоваться при грибковых инфекциях.

Помимо пользы, базилик также может и навредить беременной женщине. При чрезмерном потреблении пряности вырастает угроза прерывания беременности. Реакция на эфирные масла у людей разная, поэтому могут возникнуть различные симптомы:

зуд и сыпь;

раздражение слизистой оболочки пищевода;

расстройство желудка.

Женщинам, у которых до беременности возникали такие симптомы, следует исключить базилик из своего рациона.

Народная медицина — применение базилика душистого

Базилик давно применяют в народной медицине как средство для лечения различных болезней. Самое распространенное применение базилика – это использование его в процессе приготовления лечебных бальзамов, настоев, отваров и масел.

Еще в давние времена листья и цветки базилика растирали и соединяли с маслом из белого кунжута. Из этих ингредиентов изготавливали лекарство, помогающее при заболеваниях кожи и различных ожогах.

Настой, приготовленный из цветков базилика, в который ещё входят семена черного кунжута, помогает понизить высокую температуру тела. Такой же настой принимают при простуде как профилактическое средство.

Обессилившим роженицам помогали растертые листья базилика, смешанные с молоком (кислым). Это средство придавало им сил, а во время лактации – нормализовало и увеличивало её .

Для размягчения мозолей применяют кашицу, которую готовят из листьев базилика и накладывают её на мозоли.

Чтобы снять головную боль, нужно перетереть листья базилика и положить перетертую массу на виски и затылок.

При сахарном диабете

Базилик имеет довольно низкий гликемический индекс (5 единиц). В нем содержатся витамины C, PP, B1, а также рутин и каротин. Пряность способствует укреплению стенок сосудов и улучшению состояния нервной системы. Помимо этого, базилик поддерживает выработку инсулина. Рекомендуется жевать листья базилика утром на пустой желудок, а также его можно использовать в салатах, соусах, супах, с рыбой и мясом. Не следует употреблять базилик при сахарном диабете беременным и кормящим женщинам.

Базилик при панкреатите

Базилик употреблять при панкреатите можно, но только в период ремиссии. Растение поддерживает работу органов ЖКТ, обладает противомикробными свойствами, способствует активизации продуцирования желудочных ферментов. В базилике содержится большое количество эфирных масел, поэтому рекомендуемая суточная норма – до 2 чайных ложек измельченных листьев.

При гастрите

Базилик при гастрите не является запрещенным продуктом, а скорее, даже рекомендован в период ремиссии. Более того, его часто используют в качестве средства, помогающего избавиться от симптомов этого недуга. Например, напитки на основе базилика помогают подавлять изжогу.

При подагре

Базилик также полезен при подагре. Масла, содержащееся в растении, способствуют снижению уровня мочевой кислоты в крови, это помогает человеку лучше себя чувствовать. Эти масла помогают также подавлять боли при остром приступе подагры.

Чай, приготовленный из высушенных цветков и листьев базилика, поможет снизить давление и придаст бодрости.

Залечить мелкие раны и порезы помогут ванночки с настоем базилика. Для избавления от потливости ног и неприятного запаха применяют ванночки для ног из холодного настоя базилика.

Если человека мучает насморк, то и тут поможет базилик: нужно просто вдыхать аромат от листьев растения.

Базилик — рецепты применения

Настой базилика. Настой применяют как отхаркивающее и успокаивающее средство. Для его приготовления нужно взять 20 граммов цветков или листьев (можно и то и другое) и залить одним стаканом кипяченой воды, затем поставить на водяную баню минут на 15, потом снять с бани и оставить для остужения на 45 минут. Не забудьте процедить готовый настой. Такое средство принимайте ежедневно по 70 мл. Пейте настой за минут 30 до приема пищи.

Цветки или листья базилика (20 г) залить кипяченой водой (1 стакан) и поставить на водяную баню (на 15 минут). Снять с бани и дать остыть (45–50 мин). Процедить настой. Принимать каждый день по 70 мл за полчаса до еды.

Отвар. Отвар помогает при заболеваниях кожи, насморке и в качестве средства для промывания глаз. Берем 15 граммов семян или надземной части базилика и заливаем стаканом кипятка, настаиваем 30 минут на водяной бане, охлаждаем в течение 10 минут и процеживаем через марлю. Такой отвар нужно принимать ежедневно трижды по 70 мл до еды. Если этот отвар хотите применить для промывания глаз, то перед применением его нужно развести с водой в соотношении один к одному (к примеру, на 10 граммов отвара возьмите 10 граммов воды).

Семена или надземную часть базилика (15 г) залить кипятком (1 стакан) и поставить на водяную баню (на 30 минут). Охладить (10 минут) и процедить с помощью марли. Принимать 3 раза в день по 70 мл до еды.

Свежий сок базилика. Из листьев и цветков базилика можно сделать свежий сок для нормализования пищеварения. Принимать его нужно 3 раза в день до еды по 20 мл. А для укрепления зубов такой сок нужно держать в ротовой полости по 2 минуты – и так несколько глоточков подряд.

Меры предосторожности и противопоказания к применению базилика

Базилик раздражает слизистые оболочки всех органов, именно по этой причине его нельзя применять в большом количестве. Человек, принимающий базилик, должен наблюдаться у врача-специалиста.

Масло базилика очень опасно в больших дозах. Если превысить дозу принятия базиликового масла, то это может привести к отравлению, бывают и случаи летального исхода.

Эфирное масло базилика запрещается людям, у которых имеются заболевания сердца и сосудов.

Базилик нельзя принимать беременным женщинам и людям с нарушенной скоростью свертывания крови, с тромбозами вен.

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