Бдительность граждан, «несправедливость» старых сетей и подвоз воды в Симферополе

В заголовке мы перечислили основные темы очередного совещания по водоснабжению Симферополя, населенных пунктов Бахчисарайского и Симферопольского районов. Глава Крыма зачитал обращения граждан в социальных сетях по проблемным вопросам водоснабжения, а также напомнил, что на все жалобы граждан необходимо реагировать в течение часа. Интересно, что бдительные граждане подмечают не только перекосы в графиках включения и отключения воды, но и дома в Симферополе, где вода есть «не по графику». Без стеснения жалобщики возмущенно указывают такие адреса. Дескать, несправедливость…

Руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов подтвердил: несправедливость, но неизбежность. Так уж проектировались и прокладывались сети в 60-х, 70-х годах прошлого века. О графиках и «справедливости» тогда не думали.

Объективно, ряд домов не будут отключаться от магистральных водоводов, потому что по ним круглосуточно идет закачка воды в резервуары. Остальные потребители будут находиться на графике. С этим надо смириться, — сказал Баженов.

На это Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил опубликовать список домов и улиц Симферополя, к которым график подачи воды применяться не будет.

Главное, чтобы у людей не было подозрений, что это искусственное регулирование, так как в этих домах живут чьи-то друзья или знакомые. Нужно опубликовать список неотключаемых домов, чтобы не было зависти или злобы, — сказал Аксёнов.

Злобу граждан все меньше вызывает качество воды. Объективно, она стала почище. Зато давление в многоэтажках «так себе», вода до верхних этажей почти не доходит. Глава Крыма заявил, что Совмин, при необходимости, закупит нужное количество насосов для водных систем в многоквартирных домах.

Помимо этого, Сергей Аксёнов отметил, что главам администраций муниципалитетов необходимо наладить конструктивное взаимодействие с представителями МКД и ТОС, чтобы вовремя осуществлять подвоз воды жителям.

В ходе совещания Глава Республики добавил, что важно в текущем режиме информировать граждан о предстоящих профилактических работах на ТЭЦ и оперативно сообщать об ограничениях воды в случае аварий на водопроводных сетях. Как отметил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк, на следующей неделе (ориентировочно, в четверг) КрымТЭЦ будет проводить профилактическое мероприятие по ремонту задвижек. Вечерний график подачи воды в ряде микрорайонов Симферополя будет сбиваться.

Аксёнов поручил разработать план действий по подвозу воды в емкости, стоящие во дворах домов и возле социально значимых учреждений, в случае минусовой температуры. Глава Крыма отметил, что требуется составить график подвоза воды, удобный для всех жителей.