Бдительность и еще раз бдительность! Не исключены попытки ударов врага по Крыму и кораблям ЧФ

Пока российские войска достигают определенных успехов на фронте, украинские формирования готовятся к новым атакам на юге России, в первую очередь — в Крыму. Такое предупреждение опубликовал сегодня Telegram-канал «Рыбарь». Основания для такого предположения?

Вот уже несколько дней разведка НАТО с повышенной интенсивностью патрулирует границы РФ со стороны Черного моря. Пиковым стал вчерашний день, когда в воздухе было не менее восьми самолетов. Более того, над акваторией Черного моря действовали два самолета дальнего радиолокационного обнаружения — французский Е-3F и турецкий Е-7Т, что необычно, учитывая, что ранее турки в таких мероприятиях не участвовали. Да и наличие Е-3F ВКС Франции еще с прошлого года считалось предвестником грядущих атак по южным территориям России. А сегодня в небе южнее Крыма «пылесосит» RQ-4B ВВС США, — пишет «Рыбарь».

Аналитики отмечают, что уже неделю в украинских портах отмечается повышенная активность грузовых судов и судовых кранов, которая может быть связана с разгрузкой различного вооружения, включая безэкипажные катера.

И недавние «холостые» полеты бомбардировщиков Су-24М крайне подозрительны и больше похожи на тренировку пилотов (были лишь пуски обманок с промежуточной посадкой на аэродромах в центральной части т.н. Украины). Так что новые налеты не исключены, особенно на фоне территориальных потерь на фронте. Украинским властям уж очень нужно перебить инфоповод, и ракетный удар или нападение БэКов — их излюбленная тактика, — резюмирует «Рыбарь».

Последний довод отвечает стилю работы ГУР и ВСУ на «крымском направлении». Во главе угла – информподача, провокационное видео, громкий отчет в Интернете. Киеву, ох, как нужна хотя бы какая-нибудь «перемога», тем более в медийном пространстве. Правды от «небратьев» сейчас мы не узнаем, но есть все основания полагать, что в обществе «незалежной» царят не самые радужные настроения и от «тотальной мобилизации», и от поражений на фронтах. В этом смысле, комбинированная (ракеты, БПЛА морские дроны) атака на Крым, корабли и объекты Черноморского флота – для врага очень даже «вариант».

Верим в бдительность и готовность флота, сил ПВО и средств РЭБ.