Беда — одна на всех: Московский зоопарк готов прийти на помощь евпаторийскому зоопарку

Московский зоопарк готов оказать помощь «Тропикпарку» в Евпатории, пострадавшему от пожара. Об этом написала в своем

Случилась беда у зоопарка «Тропикпарк» в Евпатории. Сотрудники зоопарка, руководители, если вам нужна помощь, работа, пристройство оставшихся животных — пишите нам, звоните. Наши контакты есть в открытом доступе. Мы также пытаемся с вами выйти на связь. Держитесь! Мы с вами, — написала Акулова.

По данным Главного управления МЧС РФ по региону, пожар произошел ночью по улице Токарева. Горела кровля в одноэтажном здании. В 04:00 пожар был локализован, площадь возгорания составила 625 кв. м. Более 200 животных, по предварительным оценкам, погибли.

источник: ТАСС