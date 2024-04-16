Беда — одна на всех: Московский зоопарк готов прийти на помощь евпаторийскому зоопарку

Случилась беда у зоопарка «Тропикпарк» в Евпатории. Сотрудники зоопарка, руководители, если вам нужна помощь, работа, пристройство оставшихся животных — пишите нам, звоните. Наши контакты есть в открытом доступе. Мы также пытаемся с вами выйти на связь. Держитесь! Мы с вами, — написала Акулова.
По данным Главного управления МЧС РФ по региону, пожар произошел ночью по улице Токарева. Горела кровля в одноэтажном здании. В 04:00 пожар был локализован, площадь возгорания составила 625 кв. м. Более 200 животных, по предварительным оценкам, погибли.
источник: ТАСС
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